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Комитет по евроинтеграции отправил программу Кабмина на доработку (5 новостей) «В парламенте документ назвали рефератом»

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС на онлайн-заседании 15 мая отправил на доработку программу правительства Дениса Шмыгаля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте комитета.

"Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы отправить на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины", - сказано в сообщении.

Программу деятельности правительства Шмыгаля утвердили 2 апреля. В программе, в частности, подтверждается неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

12 из 23 комитетов ВРУ отправили правительство дорабатывать программу. В частности, такую ​​рекомендацию дали комитет по вопросам экологической политики, комитет по вопросам организации государственной власти, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам экономического развития.

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