Комитет по евроинтеграции отправил программу Кабмина на доработку

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС на онлайн-заседании 15 мая отправил на доработку программу правительства Дениса Шмыгаля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте комитета.
"Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы отправить на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины", - сказано в сообщении.
Программу деятельности правительства Шмыгаля утвердили 2 апреля. В программе, в частности, подтверждается неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.
12 из 23 комитетов ВРУ отправили правительство дорабатывать программу. В частности, такую рекомендацию дали комитет по вопросам экологической политики, комитет по вопросам организации государственной власти, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам экономического развития....