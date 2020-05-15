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Комитет по евроинтеграции отправил программу Кабмина на доработку

Комитет по евроинтеграции отправил программу Кабмина на доработку (5 новостей)

«В парламенте документ назвали рефератом»

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС на онлайн-заседании 15 мая отправил на доработку программу правительства Дениса Шмыгаля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте комитета.

"Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы отправить на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины", - сказано в сообщении.

Программу деятельности правительства Шмыгаля утвердили 2 апреля. В программе, в частности, подтверждается неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

12 из 23 комитетов ВРУ отправили правительство дорабатывать программу. В частности, такую ​​рекомендацию дали комитет по вопросам экологической политики, комитет по вопросам организации государственной власти, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам экономического развития.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 22:34 Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС на онлайн-заседании 15 мая отправил на доработку программу правительства Дениса Шмыгаля.
Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 01:23 Комитет евроинтеграции также отправили на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.05.20, 01:45 В парламенте документ назвали "рефератом".
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 01:59 Комитет по евроинтеграции решил отправить на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины.
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