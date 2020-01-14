Комитет Рады поддержал закон о легализации игорного бизнеса

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде поддержать законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении партии ”Слуга народа” в Telegram. Как заявил глава комитета Даниил Гетманцев, игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей. ”Во-первых, мы предлагаем поднять возраст игроков с 18 до 21 года. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы”, – отметил он. Он также добавил, что ко второму чтению редакция закона будет значительно доработана путем внесения депутатских правок.