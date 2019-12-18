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Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ

Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ (4 новости)

«Законопроект намерен запустить партнерство между фармкомпаниями и службами донорской крови»

Комитет американского Сената по иностранным делам одобрил в среду, 18 декабря, пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон, пишет ТАСС.

"Да, комитет принял этот законопроект 20 минут назад", - сказал он.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Как известно, законопроект зарегистрирован еще в феврале. Один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал инициативу "законом о санкциях из ада".

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Документ предполагает, в частности, введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе. Кроме того, американского лидера обязывают "публично призвать правительство Российской Федерации вернуть Крым под контроль правительства Украины".

Законодатели также обязывают главу государства ввести санкции против лиц, инвестирующих в российские проекты, связанные с добычей сжиженного природного газа за пределами РФ. Инициатива вводит санкции против лиц, "поддерживающих освоение запасов нефти в Российской Федерации" тем или иным образом.

Документ предусматривает ужесточение антироссийских санкций, введение ограничений против российской судостроительной отрасли, а также против энергетических проектов, в том числе с госучастием, банков, киберсектора и финансового сектора РФ. Часть санкций связана с вмешательством в демократические процессы или выборы за рубежом. 

Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния России, а также любым финансовым институтом от лица РФ с периодом обращения более 14 дней. Законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

В законопроекте говорится, что американский лидер должен ввести санкции против "политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности" в России, а также против тех, кто "сознательно совершает значительные финансовые операции с физическими лицами, поддерживающими российскую злонамеренную деятельность в киберпространстве".

Как сообщалось, накануне Сенат принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против Северного потока-2. 

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