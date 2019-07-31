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Капитал Капитал · · Обновлено в 20:36
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Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока - 2"

Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока - 2" (8 новостей)

«За законопроект проголосовали 20 сенаторов, против – 2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg. На сайте комитета указывается, что такой вопрос действительно был в повестке дня, однако никакого документа с решением в публичном доступе пока не разместили. По данным СМИ, речь идет об ограничениях против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока — 2», а также предоставляют финансовую и техническую поддержку или обеспечивают страхование таких судов. Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний — швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока — 2». Законопроект, предлагающий ограничительные меры, представил республиканец из Техаса Тед Круз и демократ и Нью-Гемпшира Джинн Шейхин. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против. После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей. Как сообщал в субботу новостной портал The Daily Beast со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа, прохождению законопроекта через комитет активно препятствовал американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки). Он обращал внимание на то, что законопроект четко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями. По его словам, это означает, что санкции в результате могут быть введены против предприятий из таких стран, как Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Швеция, которые являются либо союзниками США, либо нейтральными государствами.

Обновлено в 19:53 Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Обновлено в 20:36 За законопроект проголосовали 20 сенаторов, против – 2

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  31.07.19, 19:12 Комитет Сената Соединенных Штатов Америкт одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает…
Канал 112 Канал 112  ·  31.07.19, 19:20 Для вступления законопроекта в силу необходимо, чтобы его одобрила палата представителей и сенат США, а также подписал американский президент Дональд Трамп. Ранее сообщалось, что Администрация США планирует…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 19:35 Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  31.07.19, 19:45 В среду, 31 июля, Комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против российского "Северного потока-2".
Украинская правда Украинская правда  ·  31.07.19, 19:53 Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Униан Униан  ·  31.07.19, 20:36 За законопроект проголосовали 20 сенаторов, против – 2
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