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Комитет ВР поддержал создание ВСК по "вагнеровцам"

Комитет ВР поддержал создание ВСК по "вагнеровцам" (3 новости)

«Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал вопрос создания временной следственной комиссии из-за ситуации, сложившейся из-за…»

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрели петицию с требованием расследовать возможную госизмену, связанную с вагнеровцами, которых якобы должны были доставить в Украину.24 сентября комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел предложение создать временную следственную комиссию по расследованию ситуации с вагнеровцами, которых якобы должны были доставить в Украину в результате спецоперации украинских спецслужб.

Об этом проинформировал сайт комитета.

"Комитет рассмотрел электронную петицию Тарасовой Виталины, которая набрала 25 705 подписей. По результатам обсуждения петиции народные депутаты Украины члены Комитета приняли решение ...рекомендовать Верховной Раде Украины определиться по данному вопросу путем голосования", говорится в сообщении.

Член комитета, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский отметил в Facebook, что решение было "почти единодушным и безапелляцио...

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УНН УНН  ·  25.09.20, 09:09 Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал вопрос создания временной следственной комиссии из-за ситуации, сложившейся из-за возможной спецоперации по задержанию…
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 10:20 ...
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