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Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:38
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Коммунальщики планируют ликвидировать последствия прорыва трубы возле Ocean Plaza за сутки

Коммунальщики планируют ликвидировать последствия прорыва трубы возле Ocean Plaza за сутки (6 новостей)

«В мае 2016 года труба не выдержала гидравлических испытаний, и наружу вырвался 20-метровый фонтан»

Ликвидацию повреждения возле торгового центра Осеап Plaza, где вечером в понедельник прорвало трубу, завершат утром 15 января. Во второй половине этого дня планируют восстановить транспортное движение по улице Антоновича, что рядом с ТРЦ.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что сейчас на месте аварии работают 3 их аварийно-восстановительные бригады, задействована спецтехника. Они планируют заменить весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метра на проезжей части.

Коммунальщики отметили, что сварочные работы будут завершены ночью 15 января. Тогда они начнут восстановление асфальтового покрытия на проезжей части улицы.

Ремонтные работы возле ТРЦ Ocean Plaza / фото Киевтеплоэнерго

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Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев добавил, что транспортное движение по улице Антоновича предварительно восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января.

Схема временного объезда ТРЦ Ocean Plaza / фото КГГА

В Киевтеплоэнерго также отметили, что ТРЦ Ocean Plaza построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей.

Что известно о прорыве трубы возле Осеап Plaza:

  • Вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Осеап Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.

  • На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток провалилась задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.

  • В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей.

  • Причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает около 3 тысяч зданий

    • Обновлено в 14:28 Для ліквідації наслідків має бути замінено 23 м труб. Про це розповів кореспондент Ілля Березенко в ефірі телеканалу Еспресо. #Еспресо #OceanPlaza #Київтеплоенерго #новини #тепломережі Telegram - https://t.me/espresotb

    Обновлено в 14:38 Начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин заявил, что повреждение тепломагистрали на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Коммунальщики планируют ликвидировать последствия прорыва трубы возле Ocean Plaza за сутки»
    Фото Коммунальщики планируют ликвидировать последствия прорыва трубы возле Ocean Plaza за сутки
    Фото Прорыв теплотрассы возле метро "Лыбидская" уже не первый – предыдущий произошел 3 года назад
    Фото Названа причина прорыва трубы возле Ocean Plaza
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    Голос.UA Голос.UA  ·  14.01.20, 12:08 В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" планируют ликвидировать повреждения на улице Антоновича возле Лыбидской площади в Киеве в течение суток - до утра 15 января. Об этом сообщает пресс-служба…
    Униан Униан  ·  14.01.20, 13:46 В мае 2016 года труба не выдержала гидравлических испытаний, и наружу вырвался 20-метровый фонтан.
    РБК Украина РБК Украина  ·  14.01.20, 13:52 Прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации. Об этом заявил начальник отдела эксплуатации тепловых…
    Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.01.20, 14:28 Для ліквідації наслідків має бути замінено 23 м труб. Про це розповів кореспондент Ілля Березенко в ефірі телеканалу Еспресо. #Еспресо #OceanPlaza #Київтеплоенерго #новини #тепломережі Telegram - https://t.me/espresotb
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 14:38 Начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин заявил, что повреждение тепломагистрали на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве…
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