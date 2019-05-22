Компенсация тарифов для населения за счет тепловой генерации – популистские фантазии

Глава Украинской энергетической ассоциации Василий Котко поддержал предложение правительства возложить компенсацию тарифов на электроэнергию для населения в новом рынке на государственную компанию «Энергоатом». Это позволит избежать роста тарифов для населения. «Сегодня то, что население не доплачивает в тарифах, перекладывается на промышленных и бюджетных потребителей. В новом рынке этот механизм невозможен, а повышать тарифы в два раза для населения нереалистично, и нашли решение возложить субсидирование на „Энергоатом“. Сама компания не против, ведь рассчитывает, что цена реализации электроэнергии со вступлением в силу рынка с июля вырастет, и она сможет и заработать, и помочь с тарифами для населения», — сообщил Василий Котко. По его мнению, механизм, предусматривающий субсидирование тарифов для населения компанией «Энергоатом», будет действовать некоторое время, один или два года. После чего тарифы будут поднимать до экономически обоснованного уровня. Комментируя заявления некоторых экспертов о том, что обязательства по субсидированию могут быть возложены и на частные энергокомпании, кроме государственных, Василий Котко назвал такие мнения «популистскими фантазиями». «Такие заявления — это популистские фантазии. На самом деле, есть две компании, в которых прогнозируется существенный рост тарифа, рост цены на их продукцию после вступления в силу энергорынка с июля2019 года, — это „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“. Все. „Энергоатом“ посчитал, что он получит достаточно много, чтобы и компенсировать тарифы населения, и заработать. Это госкомпания, и, как временное решение, такое может быть. Чудес не бывает, решения нужно искать, это — единственное оптимальное. Возможно, еще можно добавить „Укргидроэнерго“, кроме „Энергоатома“. Цены у гидро будут самыми высокими — они будут продавать электроэнергию в пиковые часы, а она — самая дорогая», — подчеркнул президент Энергетической Ассоциации Украины Василий Котко.