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Компромисс по "зеленому" тарифу обеспечит развитие энергетики в долгосрочной перспективе, – Нечипоренко

Компромисс по "зеленому" тарифу обеспечит развитие энергетики в долгосрочной перспективе, – Нечипоренко (3 новости)

«Компромисс между властью и инвесторами по "зеленому" тарифу обеспечит развитие альтернативной энергетики, необходимое для замещения тепловой и атомной генерации, которые…»

Компромисс между властью и инвесторами по "зеленому" тарифу обеспечит развитие альтернативной энергетики, необходимое для замещения тепловой и атомной генерации, которые дорабатывают свой ресурс.

Об этом заявил директор Voltage Group Дмитрий Нечипоренко, комментируя неподдержание энергетическим комитетом ВР законопроекта 2543.

Он отметил высокий уровень изношенности генерирующих мощностей традиционной энергетики в Украине и необходимости их замещения ВИЭ.

"Тепловая генерация у нас дорабатывает свой ресурс. Многие атомные блоки также дорабатывают свой ресурс. Я не готов вам назвать сейчас конкретные даты, но это буквально 5 лет, и у нас должно быть выведено из эксплуатации огромное количество генерирующих мощностей традиционной энергетики", сказал Нечипоренко.

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По его мнению, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа является большим риском для развития отрасли альтернативной энергетики и нанесет удар по инвестиционному климату страны.

"На сегодняшний день самый большой риск и самый большой удар это ретроспективное снижение тарифов. Договариваться с новыми инвесторами нужно. Но ретроспективно снизить и уничтожить инвестиционный климат я думаю, это просто неправильно", отметил Нечипоренко.

Он также отметил, что компромиссное решение по "зеленому" тарифа должно быть принято как можно быстрее, чтобы не остановить развитие отрасли.

Однако на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Против голосовали депутаты от фракции "Слуги народа" во главе с председателем комитета Андреем Герусом.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.12.19, 14:48 Компромисс между властью и инвесторами по "зеленому" тарифу обеспечит развитие альтернативной энергетики, необходимое для замещения тепловой и атомной генерации, которые дорабатывают свой ресурс. Об этом…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.12.19, 14:48 Компромисс между властью и инвесторами по "зеленому" тарифу обеспечит развитие альтернативной энергетики, необходимое для замещения тепловой и атомной генерации, которые дорабатывают свой ресурс.
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