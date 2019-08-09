Конец недели украинцам обещают сырой и теплый

Сегодня, 9 августа, первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда на небе появятся облака. Без осадков. Ветер небольшой - юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 20-22 градусов, днем 27-29 градусов.Температура морской воды 18-19 градусов. по Одесской области Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, , вечером северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 17-22 градусов, днем 27-32 градусов. На автодорогах области видимость хорошая. Смотри еще Куда пойти в пятницу и на выходных в Одессе Подписывайтесь на нас в Facebook, Viber и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры