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Конец недели украинцам обещают сырой и теплый

Конец недели украинцам обещают сырой и теплый (4 новости)

«Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные»

Сегодня, 9 августа, первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда на небе появятся облака. Без осадков. Ветер небольшой - юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 20-22 градусов, днем 27-29 градусов.Температура морской воды 18-19 градусов. по Одесской области Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, , вечером северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 17-22 градусов, днем 27-32 градусов. На автодорогах области видимость хорошая. Смотри еще Куда пойти в пятницу и на выходных в Одессе Подписывайтесь на нас в Facebook, Viber и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Прямий Прямий  ·  09.08.19, 07:53 В пятницу, 9 августа, синоптики прогнозируют на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, небольшой кратковременный дождь и грозу. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Температура…
Капитал Капитал  ·  09.08.19, 08:42 Согласно прогнозу погоды на пятницу в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр. "9 августа переменная облачность. Днем в Украине местами небольшой кратковременный…
Телеграф Телеграф  ·  09.08.19, 11:38 Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.
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