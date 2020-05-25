Конец учебного года: в Минобразования рассказали, как пройдут экзамены

В украинских ВУЗах с 1 июня разрешат проводить экзамены только при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, в которые входит ограничения на число студентов. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала Украина 24. По ее словам, проведение сессий возможно в группах не более 10 человек. "Что касается проведения экзаменационных сессий. Да, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 лиц. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС (Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – Ред.)", - сказала Мандзий. Если показатели региона позволят ослаблять карантин, это будет означать, что с 1 июня в ВУЗах можно будет продолжить образоват...