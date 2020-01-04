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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 21:47
· Поселок · Бизнесмен
Конфискованное у Курченко имущество в Харьковской области передали государству

Конфискованное у Курченко имущество в Харьковской области передали государству (13 новостей)

«Завершить длительный юридический процесс смогли лишь после смены руководства Харьковской ОГА»

Помещения спортивного комплекса "Металлист" в Харькове и тренировочная база в поселке Высокий, конфискованные у бизнесмена беглого Сергея Курченко, вернули в собственность государства.

Об этом сообщили в Харьковской областной государственной администрации, пишет "Укрінформ"

"Регистрация помещений на сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это вип-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - рассказали в ОГА.

В апреле 2018 Кабинет министров издал распоряжение, которым имущественные комплексы, конфискованные у футбольного клуба "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавались в управление Харьковской ОГА. И в течение всего 2018-го имущество так и не приняли.

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По данным прокуратуры, бизнесмен из окружения колышет президета Виктора Януковича Сергей Курченко является активным участником преступной организации, нанесла государству ущерб на сумму более 14 млрд грн.

Курченко с февраля 2014 скрывается в России.

Обновлено в 21:35 Конфискованное имущество олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое было возвращено в государственную собственность.

Обновлено в 21:47 Помещение на стадионе "Металлист" и тренировочную базу в поселке Высоком передали в собственность региона.

ФОТО К НОВОСТИ: «Конфискованное у Курченко имущество в Харьковской области передали государству»
Фото Имущество Курченко передали в государственную собственность
Фото Конфискованное у Курченко имущество в Харьковской области передали государству
Фото Конфискованное имущество Курченко в Харькове вернули государству
Фото Конфискованное у Курченко имущество вернули государству – глава Харьковской ОГА Кучер
Фото Конфискованное у Курченко имущество вернули региону – глава Харьковской ОГА Кучер
Фото Конфискованное имущество беглого бизнесмена Курченко в Харькове вернули в собственность государства
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Гордон Гордон  ·  04.01.20, 13:57 Помещения в спортивном компексе "Металлист" и тренировочная база в поселке Высокий, которые раньше принадлежали беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко, вернули в собственность государства.Конфискованные…
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РБК Украина РБК Украина  ·  04.01.20, 18:02 Конфискованное имущество олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое было возвращено в государственную собственность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  04.01.20, 19:00 Помещение на стадионе "Металлист" и тренировочную базу в поселке Высоком передали в собственность региона. Об этом сообщает "Гордон". Все объекты конфисковали у олигарха Сергея Курченко, который бежал…
УНН УНН  ·  04.01.20, 19:03 Помещения на стадионе в Харькове и тренировочная база в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества. Об этом сообщает…
Униан Униан  ·  04.01.20, 19:53 Завершить длительный юридический процесс смогли лишь после смены руководства Харьковской ОГА.
Униан Униан  ·  04.01.20, 19:53 Завершить длительный юридический процесс смогли лишь после смены руководства Харьковской ОГА.
Канал 112 Канал 112  ·  04.01.20, 20:54 Конфискованное имущество олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое было возвращено в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.01.20, 21:35 Конфискованное имущество олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое было возвращено в государственную собственность.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.01.20, 21:47 Помещение на стадионе "Металлист" и тренировочную базу в поселке Высоком передали в собственность региона.
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