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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 17:26
· Министерство обороны · Пресс-служба
Конфискованный у РФ ЗРК "Печора" и 36 ракет к нему переданы ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Конфискованный у РФ ЗРК "Печора" и 36 ракет к нему переданы ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (13 новостей и 1 видео)

«Его нашли на складе Николаева»

Министерству обороны Украины передали ранее арестованный российский ракетно-зенитный комплекс "Печора", передает пресс-служба Генпрокуратуры.

СБУ вместе с главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней передали Министерству обороны Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора".

"Вооружение передается в Вооруженные Сил Украины, которые получат на боевое дежурство современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона", - говорится в сообщении.

Комплекс С-125 предназначен для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах. Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков, самолетов многоцелевого назначения и некоторых крылатых ракет.

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Как сообщалось ранее, в порту в Одесской области выявили 36 российских ракет "земля-воздух" для ЗРК "Печора". Их пытались контрабандой переместить в Эритрею (государство в Восточной Африке).

С тех пор СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры расследует производство по статье "Контрабанда".

По данным следствия, в течение 2007-2010 годов сотрудники российского "Рособоронэкспорт" по сговору с другими гражданами незаконно перевезли через украинскую границу зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д, в полном боевом оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением.

Это вооружение хотели поставить в Эритрею, в отношении которого Совбез ООН ввел эмбарго.

В ходе обыска зенитные ракеты с оборудованием и вооружением изъяли, а 27 марта на заседании правительства приняли решение передать это вооружение Минобороны для дальнейшего распоряжения.

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Обновлено в 17:26 Служба безопасности Украины передала арестованный зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" России Вооруженным силам Украины после того, как в Луганской области бойцы ВСУ захватили российское оружие. Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українські Новини. "Служба безопасности Украины совмест

ФОТО К НОВОСТИ: «Конфискованный у РФ ЗРК "Печора" и 36 ракет к нему переданы ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж»
Фото ЗРК "Печора" и 36 ракет, изъятые у "Рособоронэкспорта" при попытке вывоза в Эритрею, переданы Минобороны Украины
Фото Министерству обороны передали арестованный ранее российский ракетно-зенитный комплекс "Печора"
Фото Арестованный ракетный комплекс России передали на вооружение Минобороны
Фото ЗСУ передали арештований російський зенітно-ракетний комплекс "Печора" – відео (Відео)
Фото Минобороны Украины передали незаконно ввезенный российский ЗРК С-125 "Печора"
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