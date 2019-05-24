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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:49
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Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод

Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод (10 новостей)

«Очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины началось сегодня в Киеве»

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сегодня, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ. На нем обсудят конфликт с патриархом Филаретом и единство автокефальной церкви.

Заседание Синода начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской.

В общем на Священном Синоде будет обсуждаться общее положение дел в нашей Церкви и, возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до сих пор были совершены, – рассказал Епифаний в интервью "BBC".

На Синоде также обсудят конфликтную ситуацию с патриархом Филаретом. Последний заявил, что не собирается выполнять ряд условий Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом для Православной церкви Украины. Также Филарет утверждает, что УПЦ Киевского патриархата продолжает существовать, а в самой Православной церкви Украины допускает раскол.

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Епифаний отмечает, что Священный Синод будет пытаться делать все для того, чтобы в церкви царило единство и мир.

Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом? Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям". Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, будто "он – предстоятель, а я – никто". Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил что не собирается выполнять три запрета Томоса: - Переход зарубежных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата. - Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения). - Отказ от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

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    Обновлено в 12:49 В пятницу, 24 мая, под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание священного синода Православной церкви Украины.Мероприятие началось в Доме митрополита, расположенном на территории Софии Киевской.

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    Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  24.05.19, 10:37 Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний 24 мая созывает священный Синод ПЦУ. На нем обсудят конфликт с патриархом Филаретом. Заседание Синода...
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    Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 10:49 Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает Священный синод.
    ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.05.19, 11:10 Священный синод Православной церкви Украины начал роботу с участием предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, а также почетного патриарха ПЦУ Филарета в…
    Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.05.19, 11:56 Очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины началось сегодня в Киеве
    5 канал 5 канал  ·  24.05.19, 12:03 Засідання Священного синоду Православної Церкви України триває нині у Києві. Зустріч проводять у будинку Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, що на території Софії Київської. Там присутня…
    Facenews Facenews  ·  24.05.19, 12:49 В пятницу, 24 мая, под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание священного синода Православной церкви Украины.Мероприятие началось в Доме митрополита,…
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