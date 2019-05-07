Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины (4 новости) «Представители Конгресса США призывают администрацию президента Дональда Трампа отменить решение по Мари Йованович»

Представители Конгресса США призывают Белый дом отменить решение об отзыве Мари Йованович с должности посла Соединенных Штатов в Украине.

Об этом говорится в заявлении лидера демократов в Палате представителей США Стени Хойера и председателя Комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

"Посол Йованович является преданным государственным служащим и дипломатом высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и в демократических администрациях. Жестокое решение Белого дома отозвать ее является политически неудачным делом и последним в кампании этой администрации против персонала Государственного департамента карьеры" , - отмечается в обращении.

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В Конгрессе убеждены, что "в этот переходный период Украине как никогда нужны талантливые специалисты, как посол Йованович".

Посол США в Украине Мария Йованович покидает свой пост по плану - ее трехлетняя каденция завершается. Такое объяснение дали в Государственном департаменте США.