Конкурсная комиссия выбрала нового главу НАПК

Прокурор Александр Новиков стал новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает Transparency International.

Сейчас он работает прокурором в Департаменте надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Одно из его наиболее громких дел в суде - о возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ЗНО). В деле фигурируют дети политиков и чиновников, которые якобы могли поступить в ВУЗы по сфальсифицированным результатам экзаменов.

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В 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить его одним из трех заместителей нынешнего главы САП Назара Холодницкого.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак.