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Конкурсная комиссия выбрала нового главу НАПК

Конкурсная комиссия выбрала нового главу НАПК (6 новостей)

«За его кандидатуру проголосовали все 6 членов конкурсной комиссии»

Прокурор Александр Новиков стал новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает Transparency International.

Сейчас он работает прокурором в Департаменте надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Одно из его наиболее громких дел в суде - о возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ЗНО). В деле фигурируют дети политиков и чиновников, которые якобы могли поступить в ВУЗы по сфальсифицированным результатам экзаменов.

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В 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить его одним из трех заместителей нынешнего главы САП Назара Холодницкого. 

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.12.19, 09:02 За его кандидатуру проголосовали все 6 членов конкурсной комиссии
Гордон Гордон  ·  16.12.19, 10:43 Комиссия по отбору кандидатов определила победителем на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции прокурора Департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.…
Фокус Фокус  ·  16.12.19, 10:45 Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков.  Об этом сообщает Transperency International. "После…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.12.19, 10:48 В то время, как пост главы НАПК претендовали более 30 человек, треть среди них  из НАБУ и ГПУ, конкурсная комиссия избрала на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  16.12.19, 10:55 Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал Александр Новиков. Соответствующее решение приняла Конкурсная комиссия на финальном финального заседании в понедельник, 16…
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