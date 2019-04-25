  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Кононенко пришел на допрос в НАБУ. ВИДЕО
Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:23
· Национальное антикоррупционное бюро · БПП · Допрос · Апрель
Кононенко пришел на допрос в НАБУ. ВИДЕО

Кононенко пришел на допрос в НАБУ. ВИДЕО (8 новостей)

«Соратник Порошенко явился на допрос по делу о масштабной энергетической аферы»

Замглавы фракции БПП в Раде Игорь Кононенко пришел сегодня, 25 апреля, на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о масштабной коррупции в энергетике. Сюжет об этом показан в Twitter агентства Радио Свобода.

"Пожалуйста. Я сейчас приглашен на собеседование", - заявил фигурант расследования в ответ слова журналистов "узнали ли вы на записи свой голос?"

Он пообещал "все комментарии" после завершения допроса в бюро. Впрочем, как добавили позднее журналисты, по выходу из здания НАБУ Кононенко отказался что-либо комментировать и посоветовал обратиться в его пресс-службу.

Кононенко также обещал журналистам интервью после выхода резонансного расследования о коррупции в энергетике, а затем заявил, что готовит иск против Радио Свобода в зарубежный суд.

''Я зараз запрошений на співбесіду'', – заявив Кононенко журналістам перед допитом і пообіцяв надати коментарі після його завершення pic.twitter.com/eqMTv1cTh4

— Схеми (15 апреля Крючков был экстрадирован из Германии в Украину, его арестовали, но вскоре он вышел под залог 7 млн грн.

Обновлено в 13:31 Кононенко отказался комментировать ситуацию журналистам, которые пришли под здание НАБУ.

Обновлено в 14:23 Игорь Кононенко прибыл в НАБУ на допрос по делу о выводе средств из трех облэнерго, на вопросы журналистов отвечать отказался.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кононенко пришел на допрос в НАБУ. ВИДЕО»
Фото Нардеп Кононенко пришел на допрос в НАБУ
Фото Кононенко пришел на допрос в НАБУ
Фото Кононенко пришел на допрос в НАБУ
Фото Соратник президента Кононенко пришел на допрос в НАБУ
Фото "Приглашен на собеседование": Кононенко прибыл на допрос
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  25.04.19, 11:05 Соратник Порошенко явился на допрос по делу о масштабной энергетической аферы.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.04.19, 11:33 Соратник президента и заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел 25 апреля в Национальное антикоррупционном бюро Украины на допрос по делу о махинациях…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.04.19, 12:10 Соратник президента и заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел 25 апреля в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу о масштабной…
Газета День Газета День  ·  25.04.19, 12:28 Соратник президента и заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел 25 апреля в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу о масштабной…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  25.04.19, 13:01 Соратник президента и заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины по делу о масштабной…
Униан Униан  ·  25.04.19, 13:31 Кононенко отказался комментировать ситуацию журналистам, которые пришли под здание НАБУ.
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 14:23 Игорь Кононенко прибыл в НАБУ на допрос по делу о выводе средств из трех облэнерго, на вопросы журналистов отвечать отказался.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Посягательство на суверенитет Украины: в ЕС прокомментировали паспортный указ Путина

Посягательство на суверенитет Украины: в ЕС прокомментировали паспортный указ Путина
Новинский требует мораторий на закон о языке и не только

Новинский требует мораторий на закон о языке и не только
&quot;Полный, абсолютный провал&quot;: Путин впервые прокомментировал победу Зеленского

"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского
В &quot;ДНР&quot; хотят упростить пересечение &quot;границы&quot; с РФ

В "ДНР" хотят упростить пересечение "границы" с РФ
Данилюк рассказал, кого Зеленский может назначить генпрокурором

Данилюк рассказал, кого Зеленский может назначить генпрокурором
Кононенко пришел на допрос в НАБУ. ВИДЕО

Кононенко пришел на допрос в НАБУ. ВИДЕО
Рада ввела штрафы за нарушение закона о государственном языке

Рада ввела штрафы за нарушение закона о государственном языке
Языковой закон: главные мифы и &quot;страшилки&quot;

Языковой закон: главные мифы и "страшилки"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир VS Владимир: эксперт объяснил, почему Путин очень боится Зеленского

Владимир VS Владимир: эксперт объяснил, почему Путин очень боится Зеленского
Хацкевич и игроки Динамо встретятся с детьми, пострадавшими от аварии на ЧАЭС

Хацкевич и игроки Динамо встретятся с детьми, пострадавшими от аварии…
Рада взяла 64 млн евро кредита на очистку воды в Мариуполе

Рада взяла 64 млн евро кредита на очистку воды в…
Российские паспорта в ОРДЛО: Литва настаивает на ужесточении санкций

Российские паспорта в ОРДЛО: Литва настаивает на ужесточении санкций
Ущерб экологии в портах Украины оценивается в 5 млн грн

Ущерб экологии в портах Украины оценивается в 5 млн грн
Илон Маск расширяет границы: в Tesla работают над созданием страхового продукта

Илон Маск расширяет границы: в Tesla работают над созданием страхового…
Дибала: Я наслаждаюсь игрой с Роналду

Дибала: Я наслаждаюсь игрой с Роналду
Беглый Онищенко вернется в Украину: СМИ узнали подробности

Беглый Онищенко вернется в Украину: СМИ узнали подробности
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.