Кононенко пришел на допрос в НАБУ. ВИДЕО (8 новостей) «Соратник Порошенко явился на допрос по делу о масштабной энергетической аферы»

Замглавы фракции БПП в Раде Игорь Кононенко пришел сегодня, 25 апреля, на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о масштабной коррупции в энергетике. Сюжет об этом показан в Twitter агентства Радио Свобода.

"Пожалуйста. Я сейчас приглашен на собеседование", - заявил фигурант расследования в ответ слова журналистов "узнали ли вы на записи свой голос?"

Он пообещал "все комментарии" после завершения допроса в бюро. Впрочем, как добавили позднее журналисты, по выходу из здания НАБУ Кононенко отказался что-либо комментировать и посоветовал обратиться в его пресс-службу.

Кононенко также обещал журналистам интервью после выхода резонансного расследования о коррупции в энергетике, а затем заявил, что готовит иск против Радио Свобода в зарубежный суд.

''Я зараз запрошений на співбесіду'', – заявив Кононенко журналістам перед допитом і пообіцяв надати коментарі після його завершення pic.twitter.com/eqMTv1cTh4

— Схеми (15 апреля Крючков был экстрадирован из Германии в Украину, его арестовали, но вскоре он вышел под залог 7 млн грн.

Обновлено в 13:31 Кононенко отказался комментировать ситуацию журналистам, которые пришли под здание НАБУ.

Обновлено в 14:23 Игорь Кононенко прибыл в НАБУ на допрос по делу о выводе средств из трех облэнерго, на вопросы журналистов отвечать отказался.