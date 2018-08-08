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Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года (10 новостей) «При пересечении границы с ЕС Константину Меладзе венгерская сторона отказала во въезде»

Продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Вечером 6 августа у Меладзе возникли проблемы с пересечением границы на пункте пропуска "Лужанка-Берегшурань". Пограничники задержали продюсера на выезде из Закарпатской области из-за проблем с паспортом. На венгерской стороне пограничники заметили потертости в загранпаспорте Меладзе, что является нарушением.

Венгерские пограничники заподозрили Меладзе в подделке штампов, забрали загранпаспорт и завернули в Украину, сообщает 24 канал.

"Отныне Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года", – рассказал источник.

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Ранее СБУ сообщили, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года вынесено постановление о запрете въезда в Украину главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву сроком на три года.

Обновлено в 16:54 "Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года", сказал собеседник телеканала.

Обновлено в 17:41 Известному украинскому композитору и продюсеру Константину Меладзе запретили въезд в страны-члены Евросоюза до 2020 года. Об этом сообщает "24 канал",