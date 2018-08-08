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Общество
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 17:41
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года

Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года (10 новостей)

«При пересечении границы с ЕС Константину Меладзе венгерская сторона отказала во въезде»

Продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Вечером 6 августа у Меладзе возникли проблемы с пересечением границы на пункте пропуска "Лужанка-Берегшурань". Пограничники задержали продюсера на выезде из Закарпатской области из-за проблем с паспортом. На венгерской стороне пограничники заметили потертости в загранпаспорте Меладзе, что является нарушением.

Венгерские пограничники заподозрили Меладзе в подделке штампов, забрали загранпаспорт и завернули в Украину, сообщает 24 канал.

"Отныне Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года", – рассказал источник.

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Ранее СБУ сообщили, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года вынесено постановление о запрете въезда в Украину главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву сроком на три года.

Обновлено в 16:54 "Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года", сказал собеседник телеканала.

Обновлено в 17:41 Известному украинскому композитору и продюсеру Константину Меладзе запретили въезд в страны-члены Евросоюза до 2020 года. Об этом сообщает "24 канал",

ФОТО К НОВОСТИ: «Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года»
Фото Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
Фото Константину Меладзе запретили въезд в ЄС венгерские пограничники
Фото Константину Меладзе отказали во въезде в ЄС
Фото Константину Меладзе до 2020 года запретили въезд в Евросоюз – СМИ
Фото Композитору Меладзе запретили въезд в страны ЕС
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 13:59 Украинскому продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил источник в Государственной миграционной…
Хвиля Хвиля  ·  08.08.18, 14:51 Украинскому продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил источник в Государственной миграционной…
Главред Главред  ·  08.08.18, 15:08 Константину Меладзе запретили въезд в страны-члены ЕС до 2020 года Украинскому композитору и продюсеру Константину Меладзе запретили въезд в страны-члены Европейского Союза. Композитор не сможет...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.08.18, 15:13 У украинской стороны не было вопросов к музыкальному продюсеру и композитору Константину Меладзе при пересечении им украинско-венгерской границы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  08.08.18, 16:05 При пересечении границы с ЕС Константину Меладзе венгерская сторона отказала во въезде.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.08.18, 16:23 Украинскому композитору и продюсеру Константину Меладзе запретили въезд в страны Европейского Союза до 2020 года из-за проблем с паспортом
Depo.ua Depo.ua  ·  08.08.18, 16:39 Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины, передает Depo.ua . У украинского продюсера Константина Меладзе возникли проблемы с паспортом. Из-за этого…
Гордон Гордон  ·  08.08.18, 16:54 Въезд в страны Европейского союза украинскому композитору Константину Меладзе запретили из-за проблем с загранпаспортом, утверждает источник "24 канала" в миграционной службе Украины.Украинскому продюсеру…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.08.18, 17:41 Известному украинскому композитору и продюсеру Константину Меладзе запретили въезд в страны-члены Евросоюза до 2020 года. Об этом сообщает "24 канал",
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