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Конституционный суд отложил рассмотрение закона о люстрации - СМИ

Конституционный суд отложил рассмотрение закона о люстрации - СМИ (6 новостей)

«Конституционный Суд отложил рассмотрение закона Об очищении власти»

Конституционный суд отложил рассмотрение закона "О очистки власти". Об этом пишет Укринформ.

"Большинство судей решила вообще не рассматривать люстрацию в ближайшее время. Этот вопрос снят с повестки дня ", - сообщает сотрудник суда.

Закон "Об очистке власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающих под люстрационное проверку, должны не позднее, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.04.19, 11:47 Конституционный Суд отложил рассмотрение закона "Об очищении власти".
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.04.19, 12:22 Конституционный суд отложил рассмотрение закона об очищении власти. Такое решение было принято сегодня во время заседания, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде."Большинство судей решила вообще…
РБК Украина РБК Украина  ·  18.04.19, 12:23 Конституционный суд Украины сегодня, 18 апреля, отложил рассмотрение вопроса по закону "Об очищении власти". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в Конституционном суде.Соответствующее решение…
Комментарии Комментарии  ·  18.04.19, 12:33 Закон вступил в силу в октябре 2014 года Большая Палата Конституционного суда приняла решение отложить рассмотрение закона "Об очищении власти" на предмет соответствия ряда его норм Основному закону."Большинство…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  18.04.19, 13:05 Источник в Конституционном суде также сообщил, что пока не известно, когда судьи вернутся к рассмотрению представления относительно закона об очистке власти.
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