Конституционный суд отложил рассмотрение закона о люстрации - СМИ

Конституционный суд отложил рассмотрение закона "О очистки власти". Об этом пишет Укринформ.

"Большинство судей решила вообще не рассматривать люстрацию в ближайшее время. Этот вопрос снят с повестки дня ", - сообщает сотрудник суда.

Закон "Об очистке власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающих под люстрационное проверку, должны не позднее, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

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