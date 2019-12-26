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Гордон Гордон · · Обновлено в 17:35
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Конституционный суд снова завернул законопроект Зеленского

Конституционный суд снова завернул законопроект Зеленского (7 новостей)

«Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата»

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о лишении нардепов мандатов за прогулы не соответствует Конституции. К такому выводу пришел Конституционный суд Украины, заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Верховная Рада направила этот законопроект в Конституционный Суд 3 сентября.Конституционный Суд Украины признал неконституционным законопроект украинского президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата. Об этом сообщил 26 декабря LIGA.net представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"Конституционный Суд предоставил негативный вывод", сказал он.

По словам Вениславского, КСУ установил, что инициатива Зеленского о лишении нардепов мандатов за прогулы не соответствует статье 157 Конституции Украины. В то же время с полным текстом решения суда Вениславский еще не ознакомился. Как сообщили изданию в пресс-службе КСУ, вывод по законопроекту должен быть опубликован сегодня на сайте суда.

На заседании 3 сентября депутаты Верховной Рады внесли в повестку дня сессии проект закона, согласно которому нардепов могут лишать мандата за пропуск более чем 33% заседаний и установленный судом факт неперсонального голосования. Этим решением депутаты также направили законопроект в Конституционный Суд Украины для получения заключения о его соответствии Основному закону Украины.

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Зеленский внес проект закона №1027 в парламент 29 августа. 21 июня он вносил в Верховную Раду законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами". Предлагалось штрафовать нардепов за кнопкодавство. 29 августа этот документ был отозван.

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Основной закон, должен набрать 226 голосов, затем получить положительный вывод Конституционного Суда. Только потом происходит его окончательное утверждение, для которого нужно 300 голосов народных депутатов.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что парламентская фракция "Слуга народа" в общей сложности подготовила 465 поправок к Конституции.

Обновлено в 16:28 Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Обновлено в 17:35 Новость дополняется...

ФОТО К НОВОСТИ: «Конституционный суд снова завернул законопроект Зеленского»
Фото КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении нардепов мандатов за прогулы – Вениславский
Фото КС признал неконституционным лишение депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство
Фото Конституционный суд снова завернул законопроект Зеленского
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.12.19, 15:10 Конституционный Суд признал неконституционным законопроект №1027 Президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование. Об этом Українським Новинам сообщил…
Канал 112 Канал 112  ·  26.12.19, 15:10 Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Украины Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного лишения нардепов мандата. Об этом сообщает Liga.net…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 15:13 Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата. Об этом сообщил представитель…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.12.19, 15:56   Законопроект президента Владимира Зеленского о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий нардепа признан неконстуционным, сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский,…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.19, 16:28 Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.12.19, 17:35 Законопроект Зеленского о досрочном лишении мандата за прогулы и "кнопкодавство" признали незаконным. Соответствующее решение принял Конституционный Суд Украины. Есть заключение Конституционного Суда,…
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