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Консультант демократов собирала компромат на Трампа, - посол Украины в США

Консультант демократов собирала компромат на Трампа, - посол Украины в США (4 новости)

«Консультант Национального комитета Демократической партии (НКДП) Александра Чалупа в ходе предвыборной кампании 2016 года собирала материалы компрометирующего характера на нынешнего…»

Глава дипмиссии рассказал, что Чалупа в 2016 году обратилась к нему с просьбой помочь в получении компромата на команду Трампа. По словам посла, консультант указала, что Президент Украины Петр Порошенко во время визита в США упомянул о связях тогдашнего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Украиной, и в связи с этим запросила подробную финансовую информацию о его бизнесе в стране.

“Чалупа была известна посольству по ее контактам с украинской и другими диаспорами в Вашингтоне, а не из-за ее активности в НКДП. Мы узнали о ее работе в НКДП позже, — подчеркнул глава дипмиссии. — Мы были удивлены, увидев интерес Александры к делу Пола Манафорта. Она преследовала свои собственные интересы. Представители посольства однозначно заявили об отказе вмешиваться, так как мы были убеждены, что это исключительно внутренний вопрос США”.

“Все высказанные Александрой предложения были связаны с обращением к члену Конгресса с целью инициировать слушания по делу Пола Манафорта или позволить журналисту, специализирующемуся на расследованиях, задать вопрос президенту Порошенко о Манафорте во время его публичного выступления в Вашингтоне”, — подчеркнул Чалый.

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Напоминаем, о попытках Чалупы найти компромат на Трампа стало известно еще в 2017 году, хотя тогда СМИ назвали данные утверждения “несерьезными”.

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РБК Украина РБК Украина  ·  03.05.19, 10:29 Консультант комитета Демократической партии Александра Чалупа собирала компромат на Дональда Трампа во время избирательной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 10:52 Консультант Национального комитета Демократической партии (НКДП) Александра Чалупа в ходе предвыборной кампании 2016 года собирала материалы компрометирующего характера на нынешнего американского президента…
Газета День Газета День  ·  03.05.19, 11:43 Консультант комитета Демократической партии Александра Чалупа собирала компромат на Дональда Трампа во время избирательной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом сообщается в интервью посла…
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