Контракт с "Газпромом" пополнит бюджет Украины на более 7 млрд долларов, - Витренко

«Нафтогаз» рассмотрит возможность заключения договоров о предоставлении услуг украинской ГТС с другими компаниями, кроме «Газпрома». Об этом заявил директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина. Витренко отметил, что задача оператора — начать по европейским правилам делать нормальный маркетинг своих услуг. «Реально мы ожидаем, что будут дополнительные мощности забронированы как „Газпромом“, так и забронированные другими пользователями системы. Здесь это наша задача на будущее: сделать так, чтобы не только „Газпром“ пользовался украинской ГТС. Сейчас для этого есть все возможности», — заявил Витренко. По его словам, транзитные услуги украинской газотранспортной системы будут предложены европейским компаниям. «Нафтогаз» тоже рассмотрит предоставление таких услуг по организации транзита не только «Газпрому», но и другим компаниям. Поэтому мы надеемся, что будут обеспечены значительные дополнительные объемы, которые дополнительно нагрузят украинскую ГТС, обеспечат дополнительные доходы", — заявил Витренко.