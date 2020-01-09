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Контракт с "Газпромом" пополнит бюджет Украины на более 7 млрд долларов, - Витренко

Контракт с "Газпромом" пополнит бюджет Украины на более 7 млрд долларов, - Витренко (5 новостей)

«Транспортное соглашение между НАК Нафтогаз Украины и ПАО Газпром является конфиденциальным, поэтому компания не может озвучить оговоренную в документе маржу,…»

«Нафтогаз» рассмотрит возможность заключения договоров о предоставлении услуг украинской ГТС с другими компаниями, кроме «Газпрома». Об этом заявил директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина. Витренко отметил, что задача оператора — начать по европейским правилам делать нормальный маркетинг своих услуг. «Реально мы ожидаем, что будут дополнительные мощности забронированы как „Газпромом“, так и забронированные другими пользователями системы. Здесь это наша задача на будущее: сделать так, чтобы не только „Газпром“ пользовался украинской ГТС. Сейчас для этого есть все возможности», — заявил Витренко. По его словам, транзитные услуги украинской газотранспортной системы будут предложены европейским компаниям. «Нафтогаз» тоже рассмотрит предоставление таких услуг по организации транзита не только «Газпрому», но и другим компаниям. Поэтому мы надеемся, что будут обеспечены значительные дополнительные объемы, которые дополнительно нагрузят украинскую ГТС, обеспечат дополнительные доходы", — заявил Витренко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Контракт с "Газпромом" пополнит бюджет Украины на более 7 млрд долларов, - Витренко»
Фото Контракт с "Газпромом" пополнит бюджет Украины на более 7 млрд долларов, - Витренко
Фото "Нафтогаз" планирует заключить транзитные договоры с европейскими компаниями
Фото "Нафтогаз" не может озвучить размер маржи по контракту с "Газпромом", но ее можно будет увидеть в финотчете по итогам 2020г - Витренко
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РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 13:34 "Нафтогаз" рассмотрит возможность заключения договоров о предоставлении услуг украинской ГТС с другими компаниями, кроме "Газпрома". Об этом заявил директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.20, 14:20 Киев. 9 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Транспортное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" является конфиденциальным, поэтому компания не может озвучить оговоренную в документе маржу, сообщил…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.20, 14:25 Транспортное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" является конфиденциальным, поэтому компания не может озвучить оговоренную в документе маржу, сообщил исполнительный директор НАК Юрий…
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