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Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта

Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта (4 новости)

«Также было обновлено две конфискованные у браконьеров шхуны»

Четыре корабля морской охраны после ремонта вышли в море на службу и провели учебные стрельбы. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 3 января.

"Флагман морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверено исправность и готовность корабельного оружия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом девять кораблей и семь катеров прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы, Мариуполя. Были проведены работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения.

Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны "обновились" и бывшие два нарушителя пограничного законодательства – рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе ГПСУ. Указано, что с обновленными двигателями и спецоборудованием отныне "Аметист" и "Оникс" станут более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой противоправной деятельности на море.

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В рамках развития морской охраны для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году было выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше, чем в предыдущем году.

Cмотрите фотогалерею: Украинские корабли морской охраны вышли в море

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сказал командующий ВМС Игорь Воронченко.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.01.20, 11:43 Флагман и три корабля морской охраны Украины вышли в море после ремонта. "Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля Морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу…
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