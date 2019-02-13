Корейский трейдер купит 75% акций николаевского зернового терминала

Корейский сырьевой трейдер Posco Daewoo приобретет 75% акций зернового терминала в Николаеве.

Об этом сообщает Национальный инвестиционный совет Украины. ”Компания подписала соглашение, что дает Posco Daewoo права на эксплуатацию терминала, с украинским логистическим оператором Orexim Group”, – говорится в сообщении. Объект имеет мощности для обработки 2,5 млн тонн зерна в год. Ожидается, что строительство объекта будет завершено в июле 2019 года. Posco Daewoo станет первой корейской компанией, которая владеет зерновым терминалом за рубежом, отмечается в сообщении. Сумма сделки не разглашается.