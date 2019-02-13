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Корейский трейдер купит 75% акций николаевского зернового терминала

Корейский трейдер купит 75% акций николаевского зернового терминала (4 новости)

«Стоимость сделки не известна. »

Корейский сырьевой трейдер Posco Daewoo приобретет 75% акций зернового терминала в Николаеве.

Об этом сообщает Национальный инвестиционный совет Украины. ”Компания подписала соглашение, что дает Posco Daewoo права на эксплуатацию терминала, с украинским логистическим оператором Orexim Group”, – говорится в сообщении. Объект имеет мощности для обработки 2,5 млн тонн зерна в год. Ожидается, что строительство объекта будет завершено в июле 2019 года. Posco Daewoo станет первой корейской компанией, которая владеет зерновым терминалом за рубежом, отмечается в сообщении. Сумма сделки не разглашается.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  13.02.19, 15:13 Корейская компания купила зерновой терминал в Николаеве.
Украинская правда Украинская правда  ·  13.02.19, 15:28 Корейский сырьевой трейдер Posco Daewoo приобретет 75% акций зернового терминала в Николаеве.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.02.19, 16:09 Стоимость сделки не известна. 
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