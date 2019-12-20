Корниенко рассказал, сколько стоил билет на корпоратив "Слуги народа" (6 новостей) «На праздник помимо членов фракции должны приехать президент, глава ОП и премьер-министр. »

Нардепы от фракции "Слуга народа" собираются провести новогодний корпоратив. Как сообщали "Вести.ua", праздничная вечеринка состоится сегодня, 20 декабря, в одном из самых дорогих киевских ночных клубов CHI.

Тем временем соратник экс-президента Петра Порошенко и бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал пикетировать мероприятие провластных депутатов.

"Уважаемые друзья! Сегодня в 20:00 новогодняя встреча "Слуг народа" с народом! Для желающих прикоснуться к "неприкасаемым" - вход (почти) свободен! Ночной клуб CHI, Парковая дорога 16 (бывшая вертолетная площадка Януковича)", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщает "Страна", в "Слуге народа", вероятно, решили подготовиться к визиту незванных гостей. Здание ночного клуба CHI by Decadence House на Парковой дороге уже обнесли ограждением и приехали полицейские машины.

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По информации издания, гостям обеспечат усиленную охрану по периметру. Депутатам настоятельно не рекомендовали выкладывать фото и видео с вечеринки в социальные сети.

Отмечается, что в CHI пригласили около 500 человек. Ожидается, что на праздник приедут президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан с замами Андреем Смирновым и Кириллом Тимошенко, а также премьер-министр Алексей Гончарук.

Обновлено в 18:49 "Часть этих денег пойдет на благотворительность. Мы депутатам билеты заблаговременно выдали и они заранее за них рассчитались. Также, еще отдельно будем собирать деньги на благотворительность во время корпоратива", - сказал первый заместитель фракции Александр Корниенко.

Обновлено в 21:03 На новогодний корпоратив пропрезидентской партии черной икры не нашлось, отмечает Pavlovskynews.