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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:47
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Королева Британии согласовала "переходный период" для принца Гарри и Меган Маркл

Королева Британии согласовала "переходный период" для принца Гарри и Меган Маркл (9 новостей)

«Она сказала, что будет дальше»

Сегодня, 13 января, в Сандрингемском дворце состоялась встреча королевской семьи, которая была посвящена решению герцогов Сассекских отойти от своих полномочий. После частной встречи Ее Величество объявила, что согласна с решением внука. Британские монархи определили переходный период, во время которого принц Гарри и Меган Маркл постепенно сложат королевские полномочия.

Елизавета II провела большой семейный совет, на который пришли принц Уильям с Кейт Миддлтон, Чарльз и герцогиня Камилла, а также виновники экстренной встречи – Гарри и Меган Маркл. Жена герцога Сассекского во время встречи связалась с семьей по телефону, так как на днях отправилась в Канаду.

По результатам семейной встречи, Елизавета II согласилась с решением супругов отойти от королевских полномочий и начать финансово независимую жизнь. В официальном заявлении Ее Величество убедила, что совещание вышло достаточно конструктивным и всем членам британской монархии удалось договориться.

Мы с моей семьей полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь, как молодая семья. Хотя мы хотели бы, чтобы они оставались членами королевской семьи, но мы уважаем и понимаем их желание жить более самостоятельной жизнью, оставаясь неотъемлемой частью моей семьи, – сообщила королева.

Королевская семья: для Меган Маркл создали эксклюзивный герб
Королевская семья: для Меган Маркл создали эксклюзивный герб

Королева Елизавета II / Instagram / @theroyalfamily

Обновлено в 21:07 Королева в понедельник собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми, сообщает ВВС.

Обновлено в 21:47 Она сказала, что будет дальше

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.20, 18:53 Королева надеется, что супруги все же продолжат выполнять обязанности членов королевской семьи в штатном режиме
Фокус Фокус  ·  13.01.20, 19:57 Британская королева Елизавета II согласовала "переходный период", во время которого герцог и герцогиня Сасекский – принц Гарри и Меган Маркл – постепенно отойдут от роли членов королевской семьи. Об этом…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.01.20, 20:19 У британского принца Гарри и его супруги Меган будет переходный период, прежде чем они полностью откажутся от исполнения королевских обязанностей, говорится в заявлении королевы Великобритании Елизаветы…
Телеграф Телеграф  ·  13.01.20, 20:24 Сегодня, 13 января, в Сандрингемском дворце состоялась встреча королевской семьи, которая была посвящена решению герцогов Сассекских отойти от своих полномочий.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.01.20, 20:56 Окончательное решение о формате сосуществования членов королевской семьи будет принято в ближайшие дни.
Канал 112 Канал 112  ·  13.01.20, 20:57 Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл, и согласилась на "переходной период", во время которого герцог и герцогиня Сассекские постепенно отойдут…
ForUm ForUm  ·  13.01.20, 21:07 Британская королева Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских начать новую жизнь.  Королева в понедельник собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской…
Обозреватель Обозреватель  ·  13.01.20, 21:47 Она сказала, что будет дальше
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