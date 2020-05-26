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Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности (6 новостей) «В целом в Бразилии обнаружили 376 669 случаев нового коронавируса»

В Бразилии за зарегистрировано 807 смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Так Бразилия превзошла США, где за сутки, по данным портала Worldometer, скончались 504 человека.

Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 374 898 инфицированных, в США - 1 706 154. По этому показателю страны занимают второе и первое место в мире соответственно.

По информации Worldometer на 03:00 по киевскому времени, число инфицированных в мире с начала распространения инфекции достигло 5 582 367, умерших - 347 563, излечились более 2,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что Бразилия обогнала РФ по числу больных COVID-19 и заняла второе место по количеству подтвержденных случаев коронвируса.

А ранее Бразилия обогнала Великобританию по числу зараженных коронавирусом. Эпицентром заражени...

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