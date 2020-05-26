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Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности

Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности (6 новостей)

«В целом в Бразилии обнаружили 376 669 случаев нового коронавируса»

В Бразилии за зарегистрировано 807 смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Так Бразилия превзошла США, где за сутки, по данным портала Worldometer, скончались 504 человека.

Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 374 898 инфицированных, в США - 1 706 154. По этому показателю страны занимают второе и первое место в мире соответственно.

По информации Worldometer на 03:00 по киевскому времени, число инфицированных в мире с начала распространения инфекции достигло 5 582 367, умерших - 347 563, излечились более 2,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что Бразилия обогнала РФ по числу больных COVID-19 и заняла второе место по количеству подтвержденных случаев коронвируса.

А ранее Бразилия обогнала Великобританию по числу зараженных коронавирусом. Эпицентром заражени...

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Обновлено в 06:58 ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности»
Фото Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности
Фото Бразилия обогнала США по числу умерших от коронавируса за сутки
Фото Бразилия обошла США по суточному показателю смертности от коронавируса
Фото Бразилія випередила США за добовою смертністю від коронавірусу
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Страна.ua Страна.ua  ·  26.05.20, 06:58 ...
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