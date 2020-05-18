Коронавирус будет атаковать второй волной (3 новости) «За прошедшие сутки в Вооруженных силах зарегистрировано четыре новых случая заболевания Covid-19 - один работник и трое военных»

В Китае прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса. Большинство жителей все еще не имеют иммунитета против вируса, а значит подвержены заражению.

"Мы стоим перед большим вызовом. В этом отношении ситуация в Китае не отличается от ситуации в других странах", - сказал ведущий китайский эпидемиолог и главный консультант китайских властей по пандемии коронавируса Чжун Наньшань в интервью CNN.

Коронавирус начал распространяться из Уханя в декабре 2019 года. Согласно официальной версии, первое заражение произошло на городском рынке экзотических животных.

С тех пор количество инфицированных превысило 4,7 млн человек во всем мире. Более 315 тыс. ациентов умерли. В пятерке наиболее пострадавших от пандемии стран - США, Россия, Великобритания, Бразилия и Испания.

Советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса.