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Коронавирус будет атаковать второй волной

Коронавирус будет атаковать второй волной (3 новости)

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах зарегистрировано четыре новых случая заболевания Covid-19 - один работник и трое военных»

В Китае прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса. Большинство жителей все еще не имеют иммунитета против вируса, а значит подвержены заражению.

"Мы стоим перед большим вызовом. В этом отношении ситуация в Китае не отличается от ситуации в других странах", - сказал ведущий китайский эпидемиолог и главный консультант китайских властей по пандемии коронавируса Чжун Наньшань в интервью CNN.

Коронавирус начал распространяться из Уханя в декабре 2019 года. Согласно официальной версии, первое заражение произошло на городском рынке экзотических животных.

С тех пор количество инфицированных превысило 4,7 млн человек во всем мире. Более 315 тыс. ациентов умерли. В пятерке наиболее пострадавших от пандемии стран - США, Россия, Великобритания, Бразилия и Испания.

Советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса.

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Униан Униан  ·  18.05.20, 10:41 Карта распространения коронавируса 18 мая 2020 Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные...
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 15:06 За прошедшие сутки в Вооруженных силах зарегистрировано четыре новых случая заболевания Covid-19 - один работник и трое военных.
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