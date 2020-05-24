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Коронавирус на Буковине: 52 пациента - в тяжелом состоянии

Коронавирус на Буковине: 52 пациента - в тяжелом состоянии (4 новости)

«В Черновицкой области 52 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии»

  В Черновицкой области 52 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщается на сайте облгосадминистрации в Facebook. "В медицинских учреждениях по состоянию на 24 мая лечат 52 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6", - говорится в сообщении. За минувшие сутки в области госпитализировали 19 пациентов. По состоянию на 24 мая в больницах находятся 555 человек. 220 из них - больные COVID-19, остальные - с подозрением. С начала пандемии коронавируса в больницы Черновицкой области обратились 2012 человек.

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УНН УНН  ·  24.05.20, 16:13 Так, по ее словам, 129 человек с коронавирусом находятся в состоянии средней степени тяжести. "В стационаре продолжают лечение 180 человек, 153 человека выздоровели. Однако, несмотря на рост числа выздоровевших,…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.05.20, 19:38 В Черновицкой области 52 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.20, 22:02 В Черновицкой области 52 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии. "В медицинских учреждениях по состоянию на 24 мая лечат 52 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 30 на аппаратах искусственной…
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