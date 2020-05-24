Коронавирус на Буковине: 52 пациента - в тяжелом состоянии

В Черновицкой области 52 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщается на сайте облгосадминистрации в Facebook. "В медицинских учреждениях по состоянию на 24 мая лечат 52 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6", - говорится в сообщении. За минувшие сутки в области госпитализировали 19 пациентов. По состоянию на 24 мая в больницах находятся 555 человек. 220 из них - больные COVID-19, остальные - с подозрением. С начала пандемии коронавируса в больницы Черновицкой области обратились 2012 человек.