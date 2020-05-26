  1. Главная
  2. Новости
  3. Коронавирус: плюс два заболевших за сутки
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Боевые действия · Заболевание · Коронавирус
Коронавирус: плюс два заболевших за сутки

Коронавирус: плюс два заболевших за сутки (3 новости)

«Болезнь обнаружили у жительницы Харькова и жителя Харьковского района»

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни Covid-19.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.

Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Все, кто контактировал с военнослужащим в последнее время, изолированы, в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.

Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.

По состоянию на утро 26 мая, в Украине 21 582 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Среди всех инфицированных коронавирус подхватили 4111 медиков.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Городской Дозор Городской Дозор  ·  26.05.20, 10:36 Болезнь обнаружили у жительницы Харькова и жителя Харьковского района.
Страна.ua Страна.ua  ·  26.05.20, 12:32 ...
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Время играет против нас&quot;: украинский посол высказался о деоккупации Крыма

"Время играет против нас": украинский посол высказался о деоккупации Крыма
Разведка: Военные формирования боевиков переведены в усиленный режим

Разведка: Военные формирования боевиков переведены в усиленный режим
В Украине снова повысилась средняя розничная цена автогаза

В Украине снова повысилась средняя розничная цена автогаза
Ярославский купил для харьковских больниц аппараты &quot;искусственное легкое&quot;

Ярославский купил для харьковских больниц аппараты "искусственное легкое"
Их звали &quot;киборгами&quot;: 6 лет боям за Донецкий аэропорт: как это было

Их звали "киборгами": 6 лет боям за Донецкий аэропорт: как…
&quot;Без ИВЛ – однозначная смерть&quot;: почему тяжелым больным с COVID-19 нужна вентиляция легких

"Без ИВЛ – однозначная смерть": почему тяжелым больным с COVID-19…
Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией

Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией
&quot;МастерШеф&quot;: рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво

"МастерШеф": рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.