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Коронавирус: плюс два заболевших за сутки (3 новости) «Болезнь обнаружили у жительницы Харькова и жителя Харьковского района»

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни Covid-19.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.

Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Все, кто контактировал с военнослужащим в последнее время, изолированы, в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.

Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.

По состоянию на утро 26 мая, в Украине 21 582 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Среди всех инфицированных коронавирус подхватили 4111 медиков.