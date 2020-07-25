Коронавирус «убил» врача украинской сборной по футболу (4 новости) «Вечером 25 июля от коронавируса умер Антон Худаев — врач национальной команды по футболу, у него остановилось сердце. Об этом сообщили на…»

25 июля умер врач сборной Украины по футболу и харьковского "Металлиста-1925" Антон Худаев.

Ему было 48 лет, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Худаев заболел коронавирусом - болезнь поразила 70% легких. Был подключен к аппарату искусственного дыхания. За его жизнь "боролись лучшие врачи Украины". Однако спасти Худаева не удалось. Вечером 25 июля его сердце остановилось.

"Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждого тренера, каждого члена команды ... Не пропускал ни одного обращения, заботясь о здоровье коллег", - говорится в сообщении.

УАФ и "Металлист-1925" выразили соболезнования родным и близким умершего.

В середине июля на 66-м году скончался бывший игрок киевского "Динамо" Владимир Лозинский. Эксфутболист ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Обновлено в 00:23 Вечером 25 июля от коронавируса умер Антон Худаев — врач национальной команды по футболу, у него остановилось сердце. Об этом сообщили на официальном сайте "Метталист 1925" Как сообщали в ассоциации Худаев заразился коронариусом и вирус поразил 70% его легких.