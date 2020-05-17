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Коронавирус в Украине: число новых случаев пошло на спад

Коронавирус в Украине: число новых случаев пошло на спад (11 новостей)

«За сутки число инфицированных COVID-19 в Украине увеличилось на 433 человека»

Скорость распространения пандемии коронавируса в мире все еще остается высокой. Однако динамика заболеваемости среди украинцев за последние сутки существенно снизилась, а ученые прогнозируют спад вспышки инфицирования к концу месяца. Подробно о ситуации с СOVID-19 в Украине на 17 мая - в материале РБК-Украине.

Важно:

коронавирусом заболело 18291 украинцев

количество летальных случаев достигло 514

частичное возобновление транспортного сообщения планируется с 22 мая

Кабмин обнародовал указ о смягчении карантина в отношении посещения летних площадок и собраний группами

на украинско-польской границе открылся пешеходный ПП "Шегини"

Данные Минздрава на 17 мая

За прошедшие сутки диагноз СOVID-19 подтвердился у 433 украинцев, а общее количество заболевших возросло до 18291. От осложнений коронавирусной болезни скончалось 514 пациентов. С начала эпидемии в Украине выздоровело 5116 человек.

За день зафиксировано 17 летальных...

ФОТО К НОВОСТИ: «Коронавирус в Украине: число новых случаев пошло на спад»
Фото Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 17 мая
Фото Коронавирус в Украине: число новых случаев пошло на спад
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