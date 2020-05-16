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Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 16 мая

Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 16 мая (7 новостей)

«Статистика COVID-19 на утро 16 мая 2020 года»

В Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале Минздраве.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 700 случаев;Волынская область - 599 случаев;Днепропетровская область - 806 случаев;Донецкая область - 121 случай;Житомирская область - 540 случаев;Закарпатская область - 858 случаев;Запорожская область - 365 случаев;Ивано-Франковская область - 1200 случаев;Кировоградская область - 441 случай;м. Киев - 2221 случай;Киевская область - 1143 случая;Львовская область - 969 случаев;Луганская область - 42 случая;Николаевская область - 236 случаев;Одесская область - 734 случая;Полтавская область - 263 сл...

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