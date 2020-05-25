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Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 25 мая (4 новости) «Всего 7234 человека выздоровели, 623 - умерли»

За сутки в Украине выявлено наименьшее число новых заболевших с 9 апреля. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 украинцев, 623 человека умерли, 7233 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 259 новых случаев заболевания (сутками ранее - 406), 6 человек умерли (сутками ранее - 12), выздоровели 126 пациентов (сутками ранее - 179).

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В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

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