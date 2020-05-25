  1. Главная
  2. Новости
  3. Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 25 мая
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ ·
· COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 25 мая

Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 25 мая (4 новости)

«Всего 7234 человека выздоровели, 623 - умерли»

За сутки в Украине выявлено наименьшее число новых заболевших с 9 апреля. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 украинцев, 623 человека умерли, 7233 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 259 новых случаев заболевания (сутками ранее - 406), 6 человек умерли (сутками ранее - 12), выздоровели 126 пациентов (сутками ранее - 179).

Новость дополняется...

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.

Сегодня в Киеве и Харькове открылось метро.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  25.05.20, 07:21 Коронавирус 2020 не прекращает атаковать человечество. Несмотря на то, что ради спасения экономики многие страны начали отменять карантин, коронавирус по-прежнему свирепствует. Так, совершенно неожиданно...
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.05.20, 08:51 Всего 7234 человека выздоровели, 623 - умерли.
Новый Регион Новый Регион  ·  25.05.20, 09:01 Система мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила, что коронавирусная болезнь за прошедшие сутки была выявлена у 259 человек.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве в ДТП пострадали двое детей

В Киеве в ДТП пострадали двое детей
&quot;Нефтегаз&quot; снизил на июнь цены на газ для промпотребителей почти на 21%

"Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей почти…
В Германии пошли навстречу заробитчанам: детали

В Германии пошли навстречу заробитчанам: детали
В Харькове возобновил работу метрополитен

В Харькове возобновил работу метрополитен
Эксперты СЕ предупредили об угрозе использования биологического оружия после пандемии коронавируса

Эксперты СЕ предупредили об угрозе использования биологического оружия после пандемии…
С открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают. Где самые загруженные дороги

С открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают. Где…
Ослабление карантина в Украине: какие запреты и в каких регионах отменяются с 25 мая

Ослабление карантина в Украине: какие запреты и в каких регионах…
В Украине проходит уникальный марафон - &amp;quot;Країна в танці&amp;quot;

В Украине проходит уникальный марафон - "Країна в танці"
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.