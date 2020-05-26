Коронавирус в Украине начинает "стихать": данные на 26 мая (8 новостей) «В Украине подтверждено 21584 случая COVID-19, из них 7575 выздоровели»

Эпидемия коронавирусапродолжает захватывать Украину – инфекцию уже подтвердили у 21 584 человек. Об этом гласят данные Кабмина.

Только за прошлые сутки в стране обнаружили 339 новых случаев заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 644 украинца (21 за последние сутки). Вылечить от инфекции удалось 7575 человек (341 за последние сутки).

Ранее мы писали, что, несмотря на всеукраинские ограничения, которые устанавливает Кабинет министров, разные регионы по-разному выходят из карантина. Так, в некоторых городах карантин только ужесточают, а в других, наоборот, внедряют послабления. Сайт "Сегодня" изучил, как разные украинские города выходят из карантина.

О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Обновлено в 09:36 В Украине подтверждено 21584 случая COVID-19, из них 7575 выздоровели

Обновлено в 09:38 Карантин в Украине 2020 в связи с коронавирусом / фото УНИАН Ситуация с коронавирусом в Украине. УНИАН внимательно следит за происходящим. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в...