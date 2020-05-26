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Сегодня Сегодня · · Обновлено в 09:38
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Коронавирус в Украине начинает "стихать": данные на 26 мая

Коронавирус в Украине начинает "стихать": данные на 26 мая (8 новостей)

«В Украине подтверждено 21584 случая COVID-19, из них 7575 выздоровели»

Эпидемия коронавирусапродолжает захватывать Украину – инфекцию уже подтвердили у 21 584 человек. Об этом гласят данные Кабмина.

Только за прошлые сутки в стране обнаружили 339 новых случаев заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 644 украинца (21 за последние сутки). Вылечить от инфекции удалось 7575 человек (341 за последние сутки).

Ранее мы писали, что, несмотря на всеукраинские ограничения, которые устанавливает Кабинет министров, разные регионы по-разному выходят из карантина. Так, в некоторых городах карантин только ужесточают, а в других, наоборот, внедряют послабления. Сайт "Сегодня" изучил, как разные украинские города выходят из карантина.

О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Обновлено в 09:36 В Украине подтверждено 21584 случая COVID-19, из них 7575 выздоровели

Обновлено в 09:38 Карантин в Украине 2020 в связи с коронавирусом / фото УНИАН Ситуация с коронавирусом в Украине. УНИАН внимательно следит за происходящим. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в...

ФОТО К НОВОСТИ: «Коронавирус в Украине начинает "стихать": данные на 26 мая»
Фото Эпидемия COVID-19 в Украине: появились новые данные за сутки
Фото Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 26 мая
Фото Коронавирус в Украине: статистика инфицирования по регионам на 26 мая
Фото Количество больных коронавирусом в Украине снова растет - официальные данные на 26 мая
Фото Коронавирус в Украине: 339 новых больных,- КАРТА
Фото Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 26 мая
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  26.05.20, 08:19 По состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировали 21 584 случая заражения коронавирусом. За сутки, 25 мая, вирус подтвердили у 339 человек.
Подробности Подробности  ·  26.05.20, 09:05 За минувшие сутки в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса
Униан Униан  ·  26.05.20, 09:16 В Европе и мире отменили и перенесли большинство спортивных мероприятий, Евро-2020 и Олимпиада уже отложены на год.
Новый Регион Новый Регион  ·  26.05.20, 09:16 Система мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила, что коронавирус Covid-19 за прошедшие сутки был выявлен в 339 случаях.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  26.05.20, 09:17 Количество больных коронавирусом в Украине снова выросло - во вторник, 26 мая, по состоянию на 9:15, зафиксировано 21 584 случая заражения. За последние сутки выявлено...
048.ua 048.ua  ·  26.05.20, 09:36 В Украине подтверждено 21584 случая COVID-19, из них 7575 выздоровели
Униан Униан  ·  26.05.20, 09:38 Карантин в Украине 2020 в связи с коронавирусом / фото УНИАН Ситуация с коронавирусом в Украине. УНИАН внимательно следит за происходящим. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в...
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