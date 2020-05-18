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Коронавирус. В Украине снизилось число новых случаев, за сутки умер 21 человек

Коронавирус. В Украине снизилось число новых случаев, за сутки умер 21 человек (5 новостей)

«В Украине 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса»

В Украине за минувшие сутки подтверждено 325 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на 108 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18 616, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в понедельник, 18 мая.

Отмечается, что 5 276 пациентов уже выздоровели (+160 за сутки) и 535 умерли (+21 за сутки).

Больше всего инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (2713), Киеве (2321)и Киевской области (1224).

За сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали во Львовской области (47), Киеве (41) и Ровенской области (41).

Ни одного нового случая не подтвердили в Полтавской, Черкасской, Черниговской и Луганской областях.

Инфографика: ЦОЗ  

Накануне стало известно, что в Каменце-Подольском Хмельницкой области на самоизоляцию отправили всех работников отделения городского перинатального центра – около 50 человек. Решение приняли после того, как у одной из медсестер медучреж...

ФОТО К НОВОСТИ: «Коронавирус. В Украине снизилось число новых случаев, за сутки умер 21 человек»
Фото Коронавирус в Украине: количество новых случаев уменьшается
Фото COVID-19: в Украине снизилось число новых случаев, за сутки умер 21 человек
Фото COVID-19: в Украине 325 новых случаев за сутки
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.05.20, 08:43 В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 160 пациентов, выявлено 325 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.05.20, 09:12 За последние сутки в Украине обнаружили еще 325 людей, инфицированных Covid-19. В целом количество больных составляет 18 616. Из них 535 случаев летальных, 21 человек умер за последние сутки. Выздоровели…
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 09:33 В Украине 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса.
Facenews Facenews  ·  18.05.20, 10:01 В Украине за минувшие сутки подтверждено 325 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на 108 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18 616, передает…
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