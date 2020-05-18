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Коронавирус. В Украине снизилось число новых случаев, за сутки умер 21 человек (5 новостей) «В Украине 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса»

В Украине за минувшие сутки подтверждено 325 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на 108 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18 616, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в понедельник, 18 мая.

Отмечается, что 5 276 пациентов уже выздоровели (+160 за сутки) и 535 умерли (+21 за сутки).

Больше всего инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (2713), Киеве (2321)и Киевской области (1224).

За сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали во Львовской области (47), Киеве (41) и Ровенской области (41).

Ни одного нового случая не подтвердили в Полтавской, Черкасской, Черниговской и Луганской областях.

Инфографика: ЦОЗ

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