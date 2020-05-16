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Гордон Гордон · · Обновлено в 12:21
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Коронавирус в Украине: уже четвертый день подряд растет число новых заражений

Коронавирус в Украине: уже четвертый день подряд растет число новых заражений (22 новости)

«По состоянию на 9:00 16 мая в Укра»

Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели.По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, прирост новых случаев заражения увеличился: накануне было 483, за день до того 422 новых случая.

Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных (+21 за сутки), 4906 пациентов выздоровели (+433 за сутки).

Ситуация с коронавирусом по регионам такая:

Винницкая область 700 случаев;

Волынская область 599 случаев;

Днепропетровская область 806 случаев;

Донецкая область 121 случай;

Житомирская область 540 случаев;

Закарпатская область 858 случаев;

Запорожская область 365 случаев;

Ивано-Франковская область 1200 случаев;

Кировоградская область 441 случай;

город Киев 2221 случай;

Киевская область 11...

Обновлено в 12:18 По информации так называемого "российского главы Крыма" Сергея Аксенова, восемь случаев выявлено при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в ранее зарегистрированных очагах.

Обновлено в 12:21 Количество заболевших коронавирусом в Киеве 15 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 153 человека до 2 221, умерших на 2 человека до 45. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети

ФОТО К НОВОСТИ: «Коронавирус в Украине: уже четвертый день подряд растет число новых заражений»
Фото В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19
Фото В Украине за сутки выявили 528 новых случаев COVID-19
Фото Коронавирус в Украине: уже четвертый день подряд растет число новых заражений
Фото В ВСУ выявлено еще два новых случая COVID-19
Фото В Украине подскочило число новых случаев COVID-19
Фото В Украине растет число новых случаев COVID-19
Фото В Украине резко выросло число новых случаев коронавируса
Фото Кличко: в Киеве 153 новых случая COVID-19 за минувшие сутки, 2 умерли, 22 выздоровели
Фото В Киеве за сутки выявили 153 новых случая COVID-19
Фото В Киеве выявили еще 153 новых случая COVID-19
Фото В Киеве 153 новых случая Covid-19 за минувшие сутки
Фото В странах Балтии за сутки выявлено 42 новых случая коронавируса
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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