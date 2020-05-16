Коронавирус в Украине: уже четвертый день подряд растет число новых заражений (22 новости) «По состоянию на 9:00 16 мая в Укра»

Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели.По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, прирост новых случаев заражения увеличился: накануне было 483, за день до того 422 новых случая.

Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных (+21 за сутки), 4906 пациентов выздоровели (+433 за сутки).

Ситуация с коронавирусом по регионам такая:

Винницкая область 700 случаев;

Волынская область 599 случаев;

Днепропетровская область 806 случаев;

Донецкая область 121 случай;

Житомирская область 540 случаев;

Закарпатская область 858 случаев;

Запорожская область 365 случаев;

Ивано-Франковская область 1200 случаев;

Кировоградская область 441 случай;

город Киев 2221 случай;

Киевская область 11...

Обновлено в 12:18 По информации так называемого "российского главы Крыма" Сергея Аксенова, восемь случаев выявлено при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в ранее зарегистрированных очагах.

Обновлено в 12:21 Количество заболевших коронавирусом в Киеве 15 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 153 человека до 2 221, умерших на 2 человека до 45. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети