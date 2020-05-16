Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело рекордное количество людей (8 новостей) «В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки»

Количество зараженных коронавирусом в Украине растет. За последние сутки было зафиксировано 528 новых случаев. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Мниинстерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев. Выздоровели 433 человек - это рекордный показатель.

Как отмечается, исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45 038 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее сообщалось, что со следующей недели власти готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностик...

Обновлено в 11:21 В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки.

Обновлено в 11:39 Как сообщалось в УНН ранее, за минувшие сутки в Украине на коронавирусную болезнь COVID-19 заболели 528 человек, среди них 49 детей и 92 медика.