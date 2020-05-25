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Коронавирус. Зеленский попросил Израиль о гуманитарной помощи

Коронавирус. Зеленский попросил Израиль о гуманитарной помощи (5 новостей)

«Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о гуманитарной помощи Украине для борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об…»

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого поздравил его с вступлением в должность и обсудил борьбу с коронавирусом. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает пресс-служба Президента. "Поздравляю вас с назначением на должность Премьер-министра и завершением формирования правительства. Поражен вашим политическим мастерством - история формирования правительства единства является невероятной", - отметил Президент Украины. Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19. "Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский. Нетаньяху отметил, что израильское правительство рассмотрит этот запрос Украины, отметив дружеских отношениях двух государств. Зеленский подчеркнул, чт...

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 14:09 Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого поздравил его с вступлением в должность и обсудил борьбу с коронавирусом. Об этом…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.05.20, 14:33 Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о гуманитарной помощи Украине для борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы…
Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 14:36 ...
Фокус Фокус  ·  25.05.20, 15:49 Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о гуманитарной помощи Украине для борьбы с распространением коронавируса. Об этом шла речь во время телефонного…
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