Коронавирус. Зеленский попросил Израиль о гуманитарной помощи

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого поздравил его с вступлением в должность и обсудил борьбу с коронавирусом. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает пресс-служба Президента. "Поздравляю вас с назначением на должность Премьер-министра и завершением формирования правительства. Поражен вашим политическим мастерством - история формирования правительства единства является невероятной", - отметил Президент Украины. Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19. "Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский. Нетаньяху отметил, что израильское правительство рассмотрит этот запрос Украины, отметив дружеских отношениях двух государств. Зеленский подчеркнул, чт...