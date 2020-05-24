Коронавирусный "ад" в Украине начнется позже: эпидемиолог заявила об опасности

В Украине пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 может быть осенью.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор медицины, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко в эфире телеканала "1+1” – передает FaceNews.ua.По ее словам, в Украине рано ввели карантин. Тогда еще были обнаружены первые несколько случаев. "Мы все закрылись, сидели дома, то пик ждать нам еще рано. Зато за это время мы научились по-другому себя вести, научились носить маски, следить за руками - это очень важно. Маски с нами еще надолго, по крайней мере в тех местах, где много людей", - подчеркнула Мироненко.Она отметила, что в Украине люди будут в безопасности, когда 80% населения будут иметь защитные антитела: либо переболеют, либо будут защищены вакциной."Не известно окончательно, можно ли повторно заболеть, если есть антитела. Но, если уже был контакт с любым возбудителем, то следующая болезнь не будет ф...