  1. Главная
  2. Новости
  3. Коррупционный скандал в Молдове: опубликован громкий компромат на президента Додона
Сегодня Сегодня ·
· Видео · Деньги
Коррупционный скандал в Молдове: опубликован громкий компромат на президента Додона

Коррупционный скандал в Молдове: опубликован громкий компромат на президента Додона (5 новостей и 1 видео)

«Президент Молдовы заявил, что обнародованная запись – подделка»

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон получал деньги от сбежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка, который якобы просит убежище в Украине.

Об этом, как сообщает NewsMaker, на пресс-конференции 18 мая заявил депутат от фракции партии «Платформа Достоинства и правда» Юрие Реница.

Он опубликовал видеозапись со встречи Плахотнюка и экс-вице-главы молдавских демократов Сергея Яралова с Додоном, на которой последнему передают якобы пакет с деньгами.

Реница заявил, что Антикоррупционная прокуратура Молдовы отказалась возбуждать уголовное дело о финансировании Партии социалистов на основании видео, и назвал это решение политически мотивированным.

В связи с этим депутат обещал обратиться в Генеральную прокуратуру страны.

Любопытно, что Игорь Додон на своей странице в Facebook опроверг достоверность данного видео, назвав его "манипулятивным" и "смонтированными видеокадрами", а также назвав о связи самого ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Коррупционный скандал в Молдове: опубликован громкий компромат на президента Додона»
Фото В Молдове опубликовали компромат на "друга Кремля" Додона: видео
Фото Передали пакет с деньгами: в Молдове опубликовали компромат на президента Додона
Фото Коррупционный скандал в Молдове: опубликован громкий компромат на президента Додона
Фото Опубликовали видеокомпромат на президента Молдовы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 14:10 На видео запечатлено, как Владимир Плахотнюк и Сергей Яралов передают черный пакет президенту Молдовы Игорю Додону
Униан Униан  ·  18.05.20, 16:16 Президент Молдовы заявил, что обнародованная запись – подделка.
Главред Главред  ·  18.05.20, 16:53 Молдавский парламентарий от фракции Платформа Достоинства и правда Юрий Реница показал видеозапись, на которой экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк и политик Сергей Яралов якобы передают...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 17:02 Депутат парламента Молдовы Юрие Реница 18 мая на пресс-конференции представил якобы компрометирующую президента Игоря Додона видеозапись. Об этом сообщает NewsMaker. Депутат утверждает, что на видеозаписи…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Она просто не работает - в Кабмине решились на шокирующее признание

Она просто не работает - в Кабмине решились на шокирующее…
До и после: похудевшие девушки показали, как выглядят в старой одежде (фото)

До и после: похудевшие девушки показали, как выглядят в старой…
Экс-нардеп Березкин получил незаконно почти миллион гривен

Экс-нардеп Березкин получил незаконно почти миллион гривен
«ДТЭК Нефтегаз» установил исторический рекорд

«ДТЭК Нефтегаз» установил исторический рекорд
&quot;Как же мальчики похожи на своих отцов&quot;. Билык показала двух сыновей на одном снимке

"Как же мальчики похожи на своих отцов". Билык показала двух…
&quot;Махровая ксенофобия!&quot; Поярков обратился к ОПЗЖ и Зеленскому из-за антисемитского скандала на NewsOne

"Махровая ксенофобия!" Поярков обратился к ОПЗЖ и Зеленскому из-за антисемитского…
Не видела детей 113 дней: бывшая жена Сереги ищет сыновей, которых отобрал у нее рэпер/Полина Ололо боится, что исполнитель никогда не вернет ей мальчиков

Не видела детей 113 дней: бывшая жена Сереги ищет сыновей,…
В Кривом Роге будет отключена вода в трех районах города, - АДРЕСА

В Кривом Роге будет отключена вода в трех районах города,…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.