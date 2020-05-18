Сегодня в 17:20

Коррупционный скандал в Молдове: опубликован громкий компромат на президента Додона (5 новостей и 1 видео) «Президент Молдовы заявил, что обнародованная запись – подделка»

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон получал деньги от сбежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка, который якобы просит убежище в Украине.

Об этом, как сообщает NewsMaker, на пресс-конференции 18 мая заявил депутат от фракции партии «Платформа Достоинства и правда» Юрие Реница.

Он опубликовал видеозапись со встречи Плахотнюка и экс-вице-главы молдавских демократов Сергея Яралова с Додоном, на которой последнему передают якобы пакет с деньгами.

Реница заявил, что Антикоррупционная прокуратура Молдовы отказалась возбуждать уголовное дело о финансировании Партии социалистов на основании видео, и назвал это решение политически мотивированным.

В связи с этим депутат обещал обратиться в Генеральную прокуратуру страны.

Любопытно, что Игорь Додон на своей странице в Facebook опроверг достоверность данного видео, назвав его "манипулятивным" и "смонтированными видеокадрами", а также назвав о связи самого ...