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Кошевой ответил, готов ли идти в политику при Зеленском

Кошевой ответил, готов ли идти в политику при Зеленском (4 новости и 1 видео)

«Актер студии Квартал-95 Евгений Кошевой не планирует идти в политику»

В день инаугурации Владимира Зеленского его бывший коллега по студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сделал заявление о своих политических амбициях. 20 мая под стенами Верховной Рады, где проходило торжественное заседание парламента, Кошевой признался журналистам, что не планирует идти в политику.

При этом юморист выразил уверенность, что не нужно проводить параллели с популярным сериалом "Слуга народа" (в этом нашумевшем проекте "Квартала 95" Евгений исполнял роль министра иностранных дел - ред.), как многие люди это делают.

"Вы знаете... Все сейчас проводят параллели с фильмом. Я думаю, этого нельзя делать", - сказал он.

Также Кошевой подметил, что Владимир Зеленский даже не предлагал ему занимать какую-либо политическую должность.

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А на вопрос журналистов, собирается ли кто-то другой из "кварталовцев" бросить юмористическую карьеру ради политической, Кошевой ответил, что не в курсе.

"Не знаю. Я точно - нет", - сказал он.

Кошевой рассказал о политических планах 

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский ушел из всех проектов "Квартала 95", где он был бессменным режиссером-постановщиком, ведущим и актером. Таким образом, в шоу "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" Зеленского заменили известные украинцам юмористы, а главным актером студии стал именно Евгений Кошевой.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.05.19, 15:55 Когда Владимир Зеленский шел утром вдоль забора с собравшимися людьми на инаугурацию к Верховной Раде, в какой-то момент он подошел к барьеру, подпрыгнул - и поцеловал в лоб бывшего коллегу по студии…
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