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Косово и Сербия договорились возобновить переговоры

Косово и Сербия договорились возобновить переговоры (8 новостей)

«Ранее их переговоры зашли в тупик»

Лидер частично признанного Косово Хашим Тачи потребовал от Сербии признать независимость республики. Об этом говорится в его сообщении в Facebook по итогам неформального саммита балканских стран, который прошел с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

По мнению Тачи, Сербия должна признать независимость Косово и отказаться от идеи двойного суверенитета в его северной части.

"Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано сообщество с исполнительной властью по модели Сербской Республики (в составе Боснии и Герцеговины, - ред.), никогда не будут реализованы", - подчеркнул он.

Тачи также уточнил, что не может идти речи о решении проблемы по модели "двух Германий".

Facebook проложит кабель вокруг Африки – СМИ
Facebook проложит кабель вокруг Африки – СМИ

Обновлено в 15:22 Отметим, что президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александар Вучич договорились встретиться в Париже. До этого канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели рабочий обед вместе с лидерами Косово и Сербии. Меркель и Макрон заявили о намерении возобновить…

Обновлено в 15:29 Тачи считает, что Сербия должна признать независимость Косово и отказаться от идеи двойного суверенитета в его северной части.

ФОТО К НОВОСТИ: «Косово и Сербия договорились возобновить переговоры»
Фото Лидер Косово потребовал от Сербии признать независимость
Фото Сербия и Косово договорились возобновить мирные переговоры по урегулированию территориального конфликта
Фото Сербия и Косово решили сесть за стол переговоров
Фото Косово и Сербия договорились возобновить переговоры
Фото Лидер Косово потребовал от Сербии признать независимость республики
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  30.04.19, 09:44 Ангела Меркель и Эммануэль Макрон признали, что о быстром решении проблемы речи не идет.
ТСН ТСН  ·  30.04.19, 10:59 Ранее их переговоры зашли в тупик
Украинская правда Украинская правда  ·  30.04.19, 13:08 Косово и Сербия договорились возобновить переговоры после того, как лидеры Франции и Германии предупредили, что решение их споров имеет решающее значение для будущих отношений с ЕС.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комментарии Комментарии  ·  30.04.19, 14:56 встреча может состояться в июле в Париже Белград и Приштина согласились сесть за стол переговоров ради своего европейского будущего. "Сербия и Косово согласились продолжать свои усилия по введению существующих…
Багнет Багнет  ·  30.04.19, 15:29 Лидер частично признанного Косово Хашим Тачи потребовал от Сербии признать независимость республики. Об этом сказано в его сообщении в Facebook по итогам неформального саммита балканских стран.Саммит…
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