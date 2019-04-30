Косово и Сербия договорились возобновить переговоры (8 новостей) «Ранее их переговоры зашли в тупик»

Лидер частично признанного Косово Хашим Тачи потребовал от Сербии признать независимость республики. Об этом говорится в его сообщении в Facebook по итогам неформального саммита балканских стран, который прошел с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

По мнению Тачи, Сербия должна признать независимость Косово и отказаться от идеи двойного суверенитета в его северной части.

"Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано сообщество с исполнительной властью по модели Сербской Республики (в составе Боснии и Герцеговины, - ред.), никогда не будут реализованы", - подчеркнул он.

Тачи также уточнил, что не может идти речи о решении проблемы по модели "двух Германий".

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Обновлено в 15:22 Отметим, что президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александар Вучич договорились встретиться в Париже. До этого канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели рабочий обед вместе с лидерами Косово и Сербии. Меркель и Макрон заявили о намерении возобновить…

Обновлено в 15:29 Тачи считает, что Сербия должна признать независимость Косово и отказаться от идеи двойного суверенитета в его северной части.