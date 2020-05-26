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Коста-Рика легализовала однополые браки

Коста-Рика легализовала однополые браки (4 новости)

«Президент страны пояснил, что целью решения является борьба с любыми проявлениями дискриминации»

Разрешив гей-браки, власти Коста-Рики выполнили рекомендацию Межамериканского суда по правам человека.

Президент страны Альваро по случаю легализации однополых браков пообещал бороться с любыми формами дискриминации.В Коста-Рике однополые пары отныне могут сочетаться законным браком. По случаю вступления соответствующего закона в силу во вторник, 26 мая, президент страны Карлос Альваро заявил, что целью его страны является борьба с любыми формами дискриминации. Первыми гражданами Коста-Рики, заключившими однополый брак, стали две женщины. Церемония их бракосочетания, проходившая из-за пандемии коронавируса в отсутствие гостей, транслировалась по государственному телевидению. В интернете за происходящим следили около 15 тысяч человек, в том числе международные деятели искусства и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Рекомендация Межамериканского суда По инициативе Коста-Рики Межамериканский суд по правам человека в 2018 году рекомендовал легализовать однополые браки...

ФОТО К НОВОСТИ: «Коста-Рика легализовала однополые браки»
Фото В Коста-Рике разрешили однополые браки
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 12:36 В Коста-Рике впервые в Центральной Америке разрешили заключать однополые браки. Об этом сообщает Q News. Еще в 2018 году Межамериканский суд по правам человека признал однополые браки законными, а их…
Униан Униан  ·  26.05.20, 15:18 Президент страны пояснил, что целью решения является борьба с любыми проявлениями дискриминации.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 15:26 Президент страны пояснил, что целью решения является борьба с любыми проявлениями дискриминации.
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