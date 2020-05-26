Коста-Рика легализовала однополые браки

Разрешив гей-браки, власти Коста-Рики выполнили рекомендацию Межамериканского суда по правам человека.

Президент страны Альваро по случаю легализации однополых браков пообещал бороться с любыми формами дискриминации.В Коста-Рике однополые пары отныне могут сочетаться законным браком. По случаю вступления соответствующего закона в силу во вторник, 26 мая, президент страны Карлос Альваро заявил, что целью его страны является борьба с любыми формами дискриминации. Первыми гражданами Коста-Рики, заключившими однополый брак, стали две женщины. Церемония их бракосочетания, проходившая из-за пандемии коронавируса в отсутствие гостей, транслировалась по государственному телевидению. В интернете за происходящим следили около 15 тысяч человек, в том числе международные деятели искусства и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Рекомендация Межамериканского суда По инициативе Коста-Рики Межамериканский суд по правам человека в 2018 году рекомендовал легализовать однополые браки...