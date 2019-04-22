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Коваленко сможет сыграть с Динамо

Коваленко сможет сыграть с Динамо (3 новости)

«Футболисты провели занятие на базе "Святошин"»

Травмированный полузащитник «Шахтера» вернулся в общую группу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Коваленко сможет сыграть с Динамо»
Фото Коваленко сможет сыграть с Динамо
Фото "Шахтер" готовится к украинскому Эль Класико, Коваленко может сыграть с "Динамо"
Фото Коваленко готовится сыграть против Динамо
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  22.04.19, 15:09 Травмированный полузащитник «Шахтера» вернулся в общую группу
ТСН ТСН  ·  22.04.19, 17:29 Футболисты провели занятие на базе "Святошин".
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