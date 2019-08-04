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Ковнацки и Арреола нанесли более 2000 ударов ударов и установили новый рекорд хэвивейта. Полное видео боя (видео)

Ковнацки и Арреола нанесли более 2000 ударов ударов и установили новый рекорд хэвивейта. Полное видео боя (видео) (4 новости)

«Смотрите видео боя Ковнацки - Арреола»

В бою между американцем боксером Крисом Арреолой и поляком Адамом Ковнацки, который состоялся 3 августа в Бруклине (США), был установлен невероятный рекорд. На двоих боксеры выполнили рекордное количество ударов.

Проект компьютеризированной системы Compubox обнародовал подробную статистику выполненных и точных ударов в поединке в супертяжелом весе.

Выяснилось, что боксеры вместе выбросили 2172 удара и попали 667 ударами. Оба числа – рекордные для супертяжей.

Прошлый рекорд по нанесенным ударам принадлежал участникам боя Дэвид Туа – Дэвид Айзон – 650 точных ударов. Этот бой состоялся еще в 1996 году и победил Туа.

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В поединке между Арреолой и Ковнацки победу единогласным решением судей одержал польский боксер.

Крис Арреола хорошо известный украинским болельщикам бокса. 26-го августа 2009 года Крис сражался против легендарного украинского боксера Виталия Кличко.

Поединок был очень изнурительным и боксеры не преодолели всю дистанцию (12 раундов). После 10-го раунда Арреола отказался продолжать бой. Это была вторая защита пояса WBC для Кличко после его возвращения.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  04.08.19, 08:05 Смотрите видео боя Ковнацки - Арреола
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  04.08.19, 09:10 Поляк все же оказался сильнее американского ветерана
Телеграф Телеграф  ·  04.08.19, 09:50 Смотреть полное видео боя Адам Ковнацки - Крис Арреола.
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