Козлова - о предстоящем матче против Свитолиной на Ролан Гаррос

Шестая ракетка мира Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос и не будет играть на Открытом чемпионате Франции.
Квитова до последнего надеялась сыграть, но после непродолжительной тренировки приняла решение сняться с соревнований.
Как сообщила чешская теннисистка на своих страницах в социальных сетях, в течение последних недель она ощущала боль в левом предплечье, а вчера вечером результаты МРТ подтвердили у нее разрыв мышц второй степени.
Место Квитовой займет "лаки-лузер" Кайа Юван из Словакии, которая в первом круге сыграет против Сораны Кырсти из Румынии.
Накануне с Ролан Гаррос вылетела Ангелик Кербер.