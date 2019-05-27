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Козлова - о предстоящем матче против Свитолиной на Ролан Гаррос (4 новости) «Украинка справилась с представительницей США в первом круге Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос и не будет играть на Открытом чемпионате Франции.

Квитова до последнего надеялась сыграть, но после непродолжительной тренировки приняла решение сняться с соревнований.

Как сообщила чешская теннисистка на своих страницах в социальных сетях, в течение последних недель она ощущала боль в левом предплечье, а вчера вечером результаты МРТ подтвердили у нее разрыв мышц второй степени.

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Место Квитовой займет "лаки-лузер" Кайа Юван из Словакии, которая в первом круге сыграет против Сораны Кырсти из Румынии.

Накануне с Ролан Гаррос вылетела Ангелик Кербер.