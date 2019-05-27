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Козлова - о предстоящем матче против Свитолиной на Ролан Гаррос

Козлова - о предстоящем матче против Свитолиной на Ролан Гаррос (4 новости)

«Украинка справилась с представительницей США в первом круге Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира Петра Квитова снялась с Ролан Гаррос и не будет играть на Открытом чемпионате Франции.

Квитова до последнего надеялась сыграть, но после непродолжительной тренировки приняла решение сняться с соревнований. 

Как сообщила чешская теннисистка на своих страницах в социальных сетях, в течение последних недель она ощущала боль в левом предплечье, а вчера вечером результаты МРТ подтвердили у нее разрыв мышц второй степени.

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Место Квитовой займет "лаки-лузер" Кайа Юван из Словакии, которая в первом круге сыграет против Сораны Кырсти из Румынии.

Накануне с Ролан Гаррос вылетела Ангелик Кербер.

ФОТО К НОВОСТИ: «Козлова - о предстоящем матче против Свитолиной на Ролан Гаррос»
Фото Свитолина - о предстоящем матче против Козловой на Ролан Гаррос
Фото Козлова - о предстоящем матче против Свитолиной на Ролан Гаррос
Фото Элина Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос
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Телеграф Телеграф  ·  27.05.19, 09:20 Элина Свитолина рассказала о матче и поделилась мыслями по поводу предстоящего поединка против соотечественницы Екатерины Козловой.
Телеграф Телеграф  ·  27.05.19, 10:48 Украинка справилась с представительницей США в первом круге Ролан Гаррос.
Главред Главред  ·  27.05.19, 13:04 Свитолина / wtafinals.com Украинская теннисистка Элина Свитолина в стартовом матче на Открытом чемпионате Франции в двух сетах победила американку Винус Уильямс. Элина выиграла со счетом 6:3,...
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