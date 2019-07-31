КПВВ "Гнутово" прекратил работу из-за опасности взрывов

На контрольно-пропускном пункте "Гнутово" временно ввели "красный" режим и прекратили работу в связи с пожаром и взрывоопасной ситуацией, создающей угрозу жизни гражданских. Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

"На данный момент в непосредственной близости к КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорванные боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое пересекает линию разграничения", - заявляют в штабе объединенных сил.

Из-за этого решением Командира объединенных сил, пропуск лиц и транспортных средств через "Гнутово" было приостановлена и возобновится после стабилизации ситуации.

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Ранее в Новоайдарском районе Луганской области СБУ обнаружила тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов, которые боевики планировали использовать для совершения терактов на подконтрольной Украине территории.