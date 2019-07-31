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КПВВ "Гнутово" прекратил работу из-за опасности взрывов

КПВВ "Гнутово" прекратил работу из-за опасности взрывов (7 новостей)

«Пункт возобновит работу после стабилизации ситуации»

На контрольно-пропускном пункте "Гнутово" временно ввели "красный" режим и прекратили работу в связи с пожаром и взрывоопасной ситуацией, создающей угрозу жизни гражданских. Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

"На данный момент в непосредственной близости к КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорванные боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое пересекает линию разграничения", - заявляют в штабе объединенных сил.

Из-за этого решением Командира объединенных сил, пропуск лиц и транспортных средств через "Гнутово" было приостановлена и возобновится после стабилизации ситуации. 

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Ранее в Новоайдарском районе Луганской области СБУ обнаружила тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов, которые боевики планировали использовать для совершения терактов на подконтрольной Украине территории. 

ФОТО К НОВОСТИ: «КПВВ "Гнутово" прекратил работу из-за опасности взрывов»
Фото На КПВВ "Гнутово" разрываются боеприпасы: введен "красный" режим
Фото КП «Гнутово» временно закрыли из-за пожара и взрывов снарядов
Фото Возле "Гнутово" детонируют боеприпасы - пункт пропуска приостановил работу
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УНН УНН  ·  31.07.19, 16:46 В контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" пропуск лиц прекращен из-за взрывоопасной ситуации. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил."Решением командующего объединенных сил…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 16:46 Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" с 14.00 прекращен пропуск граждан.
Телеграф Телеграф  ·  31.07.19, 16:47 КПВВ Гнутово временно прекратило свою работу в связи с пожаром травы, который повлек взрывы боеприпасов.
Факты Факты  ·  31.07.19, 16:49 Пункт возобновит работу после стабилизации ситуации
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  31.07.19, 16:52 Решением командующего Объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» с 14.00 введен режим «красный»
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.07.19, 17:00 Вблизи КПВВ "Гнутово" загорелась трава и детонировали неразорвавшиеся боеприпасы. Это стало причиной временной приостановки контрольно-пропускных операций - об этом сообщили в штабе ООС. "Решением командующего…
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