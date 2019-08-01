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Общество
Гордон Гордон · · Обновлено в 12:28
· Взрыв · Пункт пропуска · Работа
КПВВ "Гнутово" возобновил работу после пожара

КПВВ "Гнутово" возобновил работу после пожара (6 новостей)

«В Донецкой области контрольный пункт въезда-выезда Гнутово возобновило свою работу после пожара и детонации боеприпасов»

Пункт пропуска "Гнутово" в Донецкой области временно приостанавливал работу 31 июля из-за взрывов боеприпасов, которые детонировали во время горения сухой травы. Контрольный пункт въезда/выезда "Гнутово" в Донецкой области возобновил работу 1 августа. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пункт пропуска временно приостанавливал работу 31 июля из-за взрывов боеприпасов, которые детонировали во время горения сухой травы.

"Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме", сообщили в ГПСУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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Обновлено в 12:19 Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" (Донецкая область) возобновил работу Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини. "Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме. Вчера в связи со взр

Обновлено в 12:28 Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области возобновил работу 1 августа. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины. "Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме", – сообщили в ГПСУ. Как ранее сообщал Фокус: Пункт пропуска "Гнутово" временно приостанавливал работу 31 июля из-за взрывов боеприпасов, которые детонировали во время горения сухой травы. В 2018 году боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово", повредив гражданские автомобили. В 2017 году боевики также прекратили пропуск к КПВВ "Гнутово".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  01.08.19, 08:57 Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области, движение через который приостанавливалось из-за пожара и взрывов 31 июля, восстановил работу
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.08.19, 09:49 В Донецкой области контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" возобновило свою работу после пожара и детонации боеприпасов.
УНН УНН  ·  01.08.19, 10:39 Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" возобновил работу после прекращения пропуска граждан из-за взрывоопасной ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецко-Луганского регионального…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  01.08.19, 12:19 Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" (Донецкая область) возобновил работу Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини. "Сегодня все КПВВ…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  01.08.19, 12:28 Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области возобновил работу 1 августа. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины. "Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя…
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