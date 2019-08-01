КПВВ "Гнутово" возобновил работу после пожара (6 новостей) «В Донецкой области контрольный пункт въезда-выезда Гнутово возобновило свою работу после пожара и детонации боеприпасов»

Пункт пропуска "Гнутово" в Донецкой области временно приостанавливал работу 31 июля из-за взрывов боеприпасов, которые детонировали во время горения сухой травы. Контрольный пункт въезда/выезда "Гнутово" в Донецкой области возобновил работу 1 августа. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пункт пропуска временно приостанавливал работу 31 июля из-за взрывов боеприпасов, которые детонировали во время горения сухой травы.

"Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме", сообщили в ГПСУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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Обновлено в 12:19 Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" (Донецкая область) возобновил работу Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини. "Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме. Вчера в связи со взр

Обновлено в 12:28 Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области возобновил работу 1 августа. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины. "Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме", – сообщили в ГПСУ. Как ранее сообщал Фокус: Пункт пропуска "Гнутово" временно приостанавливал работу 31 июля из-за взрывов боеприпасов, которые детонировали во время горения сухой травы. В 2018 году боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово", повредив гражданские автомобили. В 2017 году боевики также прекратили пропуск к КПВВ "Гнутово".