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КПВВ на Донбассе останутся закрытыми до 22 июня

КПВВ на Донбассе останутся закрытыми до 22 июня (3 новости)

«На Донбассе продолжает действовать режим «красный», который предоставляет дополнительные полномочия правоохранителям и военным»

Контрольные пункты въезда-выезда (КППВ) на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях предварительно останутся закрытыми до 22 июня включительно. Об этом сказал директор департамента Донецкой ОГА Игорь Бойко, сообщили "Новости Донбасса". "Командующий Объединенными силами издал приказ, что запрет на пересечение будет действовать до 23 часов 59 минут 22 июня, если в течение этого времени не будет других указаний", – сказал он. Бойко подчеркнул, что сейчас послаблений при прохождении КПВВ не предусмотрено. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях продолжает действовать "красный" режим, который предоставляет дополнительные полномочиях правоохранителям и военнослужащим.

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Страна.ua Страна.ua  ·  26.05.20, 15:51 ...
Униан Униан  ·  26.05.20, 15:55 На Донбассе продолжает действовать режим «красный», который предоставляет дополнительные полномочия правоохранителям и военным.
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