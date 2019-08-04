  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы
Украина
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 17:06
· Работа
КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы

КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы (6 новостей)

«С 4 по 10 августа пункт будет работать на два часа меньше – до 18:00»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в период с 4 по 10 августа будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения до 18:00. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил в Facebook. По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, противники с 4 по 10 августа будут осуществлять мероприятия по разминированию территории вблизи разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской. "В указанный период представители администрации ОРЛО пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00", - говорится в сообщении. В свою очередь командование Объединенных сил приняло решение изменить режим работы КПВВ для обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения. "Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18:00. Кроме того, граждан, направляющихся на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17:30", - отметили в ведомстве. Как сообщалось, 29 июля 2019 года правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста в районе контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Но по состоянию на утро 4 августа 2019 года, разминирование не началось.

Обновлено в 17:05 График работы пришлось изменить из-за разминирования, которое проводят террористы, сообщили в штабе ООС.

Обновлено в 17:06 "В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00", - сказано в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы»
Фото КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы
Фото С 4 августа на КПВВ «Станица Луганская» временно изменится график работы
Фото Пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать по новому графику
Фото Пункт пропуска в Станице Луганской временно изменит график работы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  04.08.19, 14:14 Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 4 по 10 августа будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения до 18:00. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу…
Прямий Прямий  ·  04.08.19, 14:55 Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 4 по 10 августа будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения до 18:00. Об этом сообщает операция Объединенных сил в Facebook.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.08.19, 16:17 С 4 по 10 августа пункт будет работать на два часа меньше – до 18:00.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.08.19, 17:05 КПВВ "Станица-Луганская" с 4 по 10 августа будет работать до 18.00. График работы пришлось изменить из-за разминирования, которое проводят террористы, сообщили в штабе ООС. "По информации украинской стороны…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.08.19, 17:06 Контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская с 4 по 10 августа будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения до 18:00. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Богдан прокомментировал заявление об &quot;отставке&quot;

Богдан прокомментировал заявление об "отставке"
Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве

Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве
Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников

Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников
В Киеве произошел сбой на красной ветке метро

В Киеве произошел сбой на красной ветке метро
Генпрокуратура завершила расследование дела против Ющенко о растрате и помощи в завладении &quot;Межигорьем&quot;

Генпрокуратура завершила расследование дела против Ющенко о растрате и помощи…
Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на концерт

Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на…
Не планировал, но могу стать главой КГГА, – Ткаченко

Не планировал, но могу стать главой КГГА, – Ткаченко
Под Полтавой горит свалка площадью два гектара

Под Полтавой горит свалка площадью два гектара
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крупная драка российских футбольных фанов с ОМОНом

Крупная драка российских футбольных фанов с ОМОНом
Сын Михаэля Шумахера впервые одержал победу в Формуле-2

Сын Михаэля Шумахера впервые одержал победу в Формуле-2
Усик вылетел в США для подготовки к следующему поединку

Усик вылетел в США для подготовки к следующему поединку
Умер известный шансонье Вилли Токарев

Умер известный шансонье Вилли Токарев
Французький винахідник перетнув Ла-Манш на літаючій дошці

Французький винахідник перетнув Ла-Манш на літаючій дошці
Пункт пропуска &quot;Станица Луганская&quot; будет работать по новому графику

Пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать по новому графику
Фото дня: в Одесской области машина полностью ушла &quot;носом вниз&quot; в яму на дороге

Фото дня: в Одесской области машина полностью ушла "носом вниз"…
Воздушные силы ВСУ отмечают профессиональный праздник: первые лица государства поздравили личный состав и ветеранов

Воздушные силы ВСУ отмечают профессиональный праздник: первые лица государства поздравили…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.