КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в период с 4 по 10 августа будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения до 18:00. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил в Facebook. По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, противники с 4 по 10 августа будут осуществлять мероприятия по разминированию территории вблизи разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской. "В указанный период представители администрации ОРЛО пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00", - говорится в сообщении. В свою очередь командование Объединенных сил приняло решение изменить режим работы КПВВ для обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения. "Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18:00. Кроме того, граждан, направляющихся на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17:30", - отметили в ведомстве. Как сообщалось, 29 июля 2019 года правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста в районе контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Но по состоянию на утро 4 августа 2019 года, разминирование не началось.

Обновлено в 17:05 График работы пришлось изменить из-за разминирования, которое проводят террористы, сообщили в штабе ООС.

Обновлено в 17:06 "В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00", - сказано в сообщении.